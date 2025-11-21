VIDEO | Concursante del Desafío Siglo XXI se desplomó mientras cumplía castigo nocturno

El castigo de "Noche de Playa", impuesto por Alpha al equipo Gamma, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos del capítulo 97 del Desafío Siglo XXI. Isa, una de las competidoras naranjas, perdió el conocimiento en medio de la prueba repetitiva que debían cumplir durante 12 horas, lo que generó alarma entre sus compañeros y el equipo médico del programa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La "Noche de Playa" fue impuesta por Alpha tras ganar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo realizado en el Box Blanco. Dentro de su estrategia, decidieron enviar el chaleco de sentencia a Neos y cargar a Gamma con la penitencia. Según explicó Andrea Serna al anunciarla, el equipo afectado debía ir al Rincón de los Castigos, vestirse con ropa de playa y repetir durante varias horas una prueba que combinaba estabilidad y fuerza.

La prueba, concebida como un castigo de resistencia y equilibrio, exigía que los participantes de Gamma sostuvieran con su cuerpo una plataforma cargada con cocos durante lapsos determinados. Cada vez que sonaba la alarma, debían realizar nuevamente el ejercicio, sin importar el cansancio ni las condiciones de frío de la madrugada.



Concursante del Desafío Siglo XXI se desplomó

En uno de esos ciclos, Isa comenzó a mostrar señales de agotamiento. Leo, su compañero de equipo, pidió al grupo aguantar unos segundos más para completar correctamente el tiempo exigido. Sin embargo, al sonar el pito final, la competidora soltó la estructura y cayó al suelo, inconsciente, ante el desconcierto del grupo.



De inmediato, Zambrano y Leo corrieron hacia ella. Ambos levantaron sus brazos y piernas para favorecer la circulación mientras otros integrantes buscaban agua y trataban de generar algo de calor corporal. La presencia del paramédico permitió estabilizarla minutos después. Una vez recuperó la conciencia, Isa siguió las recomendaciones médicas: recostarse entre sus compañeras sobre un flotador, en la mitad del grupo, para conservar la temperatura en la fría noche del Rincón de los Castigos.



Cuando la presentadora Andrea Serna llamó a las casas para confirmar la finalización de la penitencia, le preguntó a Isa qué ocurrió. La joven resumió el momento así: "Me estaba sintiendo muy mal. Cuando escuché el pito solté y me desmayé. Gracias al equipo y al paramédico pude terminar, pero fue bastante difícil".



Zambrano también tuvo un mal momento durante el Desafío a Muerte

Horas después, durante el Desafío a Muerte en el Box Negro, otro momento de tensión se presentó. Zambrano, quien había asistido a Isa durante la noche, compitió junto a Miryan en el circuito. Tras terminar la primera parte de la prueba, se detuvo unos segundos para recuperarse, pues se sintió débil. Aun así, la dupla continuó y terminó salvando su cupo en la competencia.



Eliminados del capítulo de hoy del Desafío Siglo XXI

En este enfrentamiento participaron cuatro duplas:



Kevyn y Sofía

Zambrano y Miryan

Roldan y Kathe

Cristian y Mencho

La prueba incluía descenso por escalera, arrastre bajo malla, transporte de herramientas, búsqueda de un cofre y un lanzamiento de bolsas de arena sobre una mesa inestable. Los primeros tres equipos en completarla avanzaban a la siguiente etapa.



Kevyn y Sofía fueron los primeros en terminar, seguidos por Zambrano y Miryan, y luego Cristian y Mencho.

Kathe y Roldan quedaron por fuera del juego tras perder tiempo en dos descuidos clave.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co