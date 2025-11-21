En vivo
ENTRETENIMIENTO

VIDEO | Concursante del Desafío Siglo XXI se desplomó mientras cumplía castigo nocturno

Su desmayo obligó a suspender la actividad por algunos minutos y movilizó al equipo médico y a sus compañeros, quienes la ayudaron a estabilizarse antes de continuar con la jornada.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 21 de nov, 2025
