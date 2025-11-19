Nació Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: esta fue su primera foto

"Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros", escribieron Paola Jara y Jessi Uribe en sus redes sociales este miércoles 19 de noviembre al dar a conocer la feliz noticia del nacimiento de su pequeña hija Emilia.

La pareja de cantantes compartió que su familia creció con la llegada de su bebé, la primogénita de Paola Jara y la quinta heredera de Jessi Uribe. "Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios 🙌🏻 por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia", escribieron en la galería de fotos que compartieron desde el hospital.

En las imágenes se puede ver que Jessi Uribe estuvo acompañando a Paola Jara en el momento del nacimiento. Desde el hospital, él vestido con bata, gorro y tapabocas compartieron la felicidad de la llegada de la pequeña, la primera heredera de la familia Uribe Jara.



La publicación de la pareja rápidamente se hizo viral en las redes sociales, donde los internautas celebran con los padres y los felicitan por la llegada de Emilia, a quien estaban esperando con asías desde hace algunos días. Por los detalles que habían revelado los famosos, se estimaba que la bebé llegara en noviembre, por lo que sus fanáticos estaban contando los días para recibir esta noticia.

"Que Dios los bendiga siempre"; "Dios con ustedes 3 ! Bienvenida la muñequita"; "Felicidades y bendiciones para ese hogar tan hermoso y para toda esa alegría que les traerá"; "Dios cuide y proteja siempre esta familia tan hermosa", se lee en los comentarios de la publicación. Esos son mensajes que les dejan tanto seguidores como colegas musicales por esta especial noticia.

Horas antes de anunciar el nacimiento de Emilia, Paola Jara había compartido en sus historias de Instagram que estaba pasando momentos de descanso en su casa, con su mascota como una "sombrita" y compañía en estos momentos de espera. Además, la cantante también había publicado una oración del día en la que agradecía por la vida y los retos que llegan cada día.

"Gracias por la vida que despierta dentro de mí, por la calma que llega cuando respiro y por la fuerza que me acompaña incluso cuando el camino no está claro. Gracias por mi corazón, que siente con amor y aprende a perdonar. Por mis manos, que pueden construir, sostener y abraza", se puede leer en la reflexión compartida por la cantante momentos antes de la llegada de su hija.



¿Cuántos hijos tiene Jessi Uribe?

Emilia es la primera hija de Paola Jara; sin embargo, es la quinta heredera que llega a la vida del cantante Jessi Uribe. El cantante de música popular tiene a sus hijos Luna, Sarah y los mellizos Alan y Roy, nacidos durante su matrimonio con la empresaria Sandra Barrios.

La relación terminó en 2019 tras más de una década juntos, y aunque la separación fue ampliamente mediática, el artista ha reiterado en varias entrevistas que mantiene un vínculo estable y presente con sus hijos, a quienes visita con frecuencia y con quienes comparte momentos significativos fuera de los escenarios.

Tras su divorcio, Jessi inició una relación con la también cantante de música popular Paola Jara, con quien se casó en 2022. Con esta nueva etapa, Jessi Uribe amplía su familia mientras continúa consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música popular en Colombia y Latinoamérica. Su rol como padre, que él mismo ha descrito como una de sus prioridades, vuelve a ocupar un lugar central ahora que recibe a un nuevo integrante en su hogar junto a Paola Jara.

