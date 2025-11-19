En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Nació Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: esta fue su primera foto

Nació Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: esta fue su primera foto

Los cantantes compartieron en redes sociales sus primeras fotos tras el nacimiento de Emilia.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de nov, 2025
Paola Jara y Jessi Uribe
Foto: Redes sociales

