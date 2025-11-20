¿Cómo empezó la rivalidad entre Pirlo y Blessd? Tiradera, audios filtrados y denuncias

El conflicto entre Pirlo y Blessd no se construyó de la noche a la mañana; más bien, su desarrollo se percibe como un proceso largo y gradual que se intensificó durante los últimos meses. En sus primeras colaboraciones, ambos músicos compartieron éxitos y proyectos que consolidaron a Pirlo como una figura del trap caleño y a Blessd como una importante promesa paisa en ascenso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Sin embargo, tras el estreno del sencillo conjunto, surgieron tensiones alrededor de temas creativos y financieros que, según Pirlo, Blessd no manejó con lealtad. En el trasfondo, el mánager de Pirlo, Iván Andrés Galindo, presentó una denuncia ante la Fiscalía en Medellín por presunta retención y tortura, lo que marcó un punto de inflexión en la enemistad. Desde entonces, los ánimos se encendieron y el distanciamiento se hizo público.



El escenario cambió por completo cuando Pirlo decidió canalizar su resentimiento en una tiradera musical con la canción “El ficticio (Rip Blessd)”, un episodio que detonó la disputa frente a millones de seguidores y amplificó cada acusación con una letra cargada de reproches directos y audios filtrados con insinuaciones muy personales.



El primer golpe: “El ficticio (Rip Blessd)” de Pirlo

La primera embestida formal vino desde Cali, a cargo de Pirlo. En la canción titulada “El ficticio (Rip Blessd)”, lanzó una serie de declaraciones crudas sobre la trayectoria del paisa, sus vínculos con otros artistas y su forma de manejar las regalías. La producción, que superó los seis minutos, se convirtió rápidamente en un fenómeno en YouTube y redes, pues en ella Pirlo lanza dardos muy estratégicos.



Uno de los temas centrales fue el relativo a la propiedad de las canciones compartidas. Pirlo afirmó que las letras que aportó nunca fueron reconocidas, que Blessd las tomó y que luego las retiró de las plataformas musicales. En un momento directo durante la canción, Pirlo se lamenta: “Nunca cobré un peso, porque el ‘Bendito’ (Blessd) se quedó con el 100%, eso sí es una rata”. Esa gravedad en la acusación generó revuelo inmediato y dividió a la audiencia entre quienes veían a Pirlo como un artista vulnerado y quienes alineaban con Blessd, considerado entonces un nombre más consolidado.

Publicidad

En otra de las partes más comentadas, Pirlo involucró a miembros del equipo de Blessd, entre ellos menciona a Kris R y Westcol. Sobre Kris R, asegura: “Kris R. fue el primero que me estaba presumiendo... Después pasaron mese’ y bendito, yo no entiendo”, cuestionando la sinceridad de su lealtad. Y sobre Westcol, el caleño se burla indirectamente: “WestCOL cree que posee to’ los verde’, ese sí camina un bosque, de pronto se pierde”.

La tiradera también incluyó referencias explosivas a la vida personal del paisa. Pirlo insistió en versiones íntimas sobre encuentros con personas transgénero y hombres: “Tú come’ travestis en motele’... La que te peló el banano y te lo puso en la garganta”. El caleño también filtró un supuesto audio de Blessd diciendo: “Aquí hay que aprender a dejarse pichar... usted verá si se lo picha un negro de seis metros o un japonés de treinta centímetros”. Ese extracto fue el detonante que polarizó redes y amplió el conflicto a dimensiones muy personales.

Publicidad

Se sumó también el tema de las joyas desaparecidas. Pirlo acusó a miembros del entorno de Blessd de estar involucrados, y cuestionó la forma en que manejaron un incidente con una cadena robada.



Blessd contraataca a Pirlo con otra canción

Ni un día después del lanzamiento de Pirlo, Blessd activó su respuesta a través de un tema musical que mantuvo el tono confrontacional, pero añadió un enfoque defensivo y reivindicativo. Desde el principio, se centró en resaltar que muchos de los éxitos de Pirlo habían sido forjados en colaboración conjunta. “Fronteando con reproducciones que todas son mías... como ‘Ziploc’ y las otras”, afirmó, intentando recuperar protagonismo y restituir autoridad sobre la autoría de las producciones.

Blessd contraataca también con menciones específicas a supuestos excesos de Pirlo. “Vos lo que sos es un sapo y vas a demandar, a la Fiscalía”, dijo, haciendo referencia a la denuncia en curso que involucraba a su equipo. Además, defendió a la comunidad LGBTI ante las acusaciones sobre su vida íntima: “¿Cuál es la bobada que tenés con la gente homosexual?... No distorsiones nada”.

El beat incluyó también un audio de Westcol, quien había sido criticado en la tiradera original. En su intervención, Westcol llamó a Pirlo “malagradecido” y aproximó el retrato de un artista con credenciales cuestionadas: “Ese marica es un malagradecido... parecía un pitillo”.



La grave denuncia contra Blessd por secuestro y tortura

En octubre de 2025, el mánager de Pirlo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General en Medellín. El motivo: presunto secuestro, retención indebida, tortura, amenazas de muerte y violencia física, entre otros cargos, ocurrido al final de la grabación de un video musical en una finca en Medellín.

Según el testimonio de Iván Andrés Galindo, Blessd, su equipo directo y al menos tres hombres encapuchados intervinieron en el lugar, redujeron a Puerta cerrada la salida, amenazaron con mutilar partes del cuerpo si no confesaban participar en el robo de cadenas y relojes, y los obligaron a practicarse análisis de sangre para cotejar ADN. El relato describe amenazas con pistola, golpes, extracción de ropa, inmovilización y susto prolongado por al menos una hora y media.

Publicidad

Blessd, en sus comunicados, negó públicamente las acusaciones y su abogado las consideró “falsas”, asegurando que no existe ninguna imputación formal en curso. Sin embargo, la denuncia fue admitida y el fiscal 14 especializado del Gaula sostiene la investigación, recabando pruebas y elaborando informes para el Tribunal Superior de Medellín. Aunque Pirlo no fue mencionado por agresión física directa, sí expresó que su equipo fue afectado y se mostró como acompañante de la denuncia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL