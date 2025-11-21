En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025
UNIVERSIDAD NACIONAL
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / VIDEO | Hijos de Jessi Uribe esperan la llegada de Emilia, su hija con Paola Jara, con un gran gesto

VIDEO | Hijos de Jessi Uribe esperan la llegada de Emilia, su hija con Paola Jara, con un gran gesto

El detalle con el que los hijos del cantante esperan recibir a su nueva hermana conmovió a muchos en redes sociales.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
VIDEO | Hijos de Jessi Uribe dan la bienvenida a Emilia, su hija con Paola Jara, con un gran gesto
La pareja confirmó el 19 de noviembre la llegada de la bebé por medio de varias imágenes tomadas en la clínica. -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad