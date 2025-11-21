VIDEO | Hijos de Jessi Uribe esperan la llegada de Emilia, su hija con Paola Jara, con un gran gesto

Paola Jara y Jessi Uribe dieron a conocer recientemente por medio de sus redes sociales la noticia del nacimiento de Emilia, quien sería la quinta heredera que llega a la vida del cantante de música popular y la primera de Jara. La pareja confirmó el 19 de noviembre la llegada de la bebé mediante una publicación donde compartieron varias imágenes tomadas en la clínica, acompañadas de un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido durante el proceso.

En las fotografías se observa a Jessi con la bata y los implementos médicos habituales, acompañando a Paola en el parto. La niña aparece en los brazos de sus padres en una de las imágenes centrales de la galería. "Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios 🙌🏻 por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia", escribieron.

Horas antes de anunciar el nacimiento de Emilia, Paola Jara había compartido en sus historias de Instagram que estaba pasando momentos de descanso en su casa, con su mascota como una "sombrita" y compañía en estos momentos de espera. Además, la cantante también había publicado una oración del día en la que agradecía por la vida y los retos que llegan cada día.



"Gracias por la vida que despierta dentro de mí, por la calma que llega cuando respiro y por la fuerza que me acompaña incluso cuando el camino no está claro. Gracias por mi corazón, que siente con amor y aprende a perdonar. Por mis manos, que pueden construir, sostener y abraza", se puede leer en la reflexión compartida por la cantante momentos antes de la llegada de su hija.



Hijos de Jessi Uribe esperan la llegada de Emilia con gran gesto

Aunque el nacimiento fue la noticia principal, en los días previos ya circulaba un video que había llamado la atención de los seguidores. En él aparecían los cuatro hijos de Jessi Uribe —Luna, Sarah, Alan y Roy— junto con dos sobrinas del cantante, preparando una sorpresa para Paola. Los niños usaron camisetas blancas con el mensaje "Te esperamos baby E", en referencia a la pequeña que estaba por nacer.



Los pequeños entraron al lugar donde Jara les estaba esperando con los ojos cerrados y, cuando los abrió, se encontró con el grupo formado y las camisetas a la vista. Su reacción, registrada en video, conmovió a internautas en redes sociales por la relación entre los hijos del cantante y Paola, quienes durante los últimos años han mantenido una convivencia tranquila y cercana.

La publicación atrajo comentarios de seguidores: "Momento maravilloso. Emi va a ser muy amada", "Que hermosura esperando la llegada de la princesa Emilia", "Que belleza. Emilia tan bendecida por Dios", "Que ternura Dios los bendiga siempre esa hermosa familia", "Emilia va a llegar a multiplicar más su amor, su fe, su unión y felicidad", se lee en algunos comentarios.

El artista tiene cuatro hijos de su anterior matrimonio con la empresaria Sandra Barrios: Luna, Sarah y los mellizos Alan y Roy. Aunque la separación en 2019 fue muy comentada, Jessi ha dicho en varias entrevistas que mantiene una relación estable con sus hijos y que procura estar presente en sus actividades y rutinas.

Su relación con Paola Jara inició después del divorcio y se formalizó con su matrimonio en 2022. Desde entonces, ambos han compartido momentos de su vida juntos sin exponerse en exceso, pero sí manteniendo comunicación abierta con sus seguidores en redes.

