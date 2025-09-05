Publicidad

Gero, hijo de Juan Pablo Ángel en el Desafío, preocupa a Alpha tras caída y pedir atención médica

Gero, hijo de Juan Pablo Ángel en el Desafío, preocupa a Alpha tras caída y pedir atención médica

El participante de Alpha sufrió una caída en el Box Blanco y alertó a sus compañeros al pedir atención médica por un dolor de cabeza constante. "Primero mi salud", les dijo entre lágrimas.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 05, 2025 11:09 a. m.
Gero del Desafío
Gero enfrenta problemas de salud en el Desafío, preocupando a sus compañeros -
Foto: Desafío Siglo XXI