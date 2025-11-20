En vivo
Miss Universo 2025 | Video: así lució traje de gala de Vanessa Pulgarín, representante de Colombia

Miss Universo 2025 | Video: así lució traje de gala de Vanessa Pulgarín, representante de Colombia

Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, llegó al top 12 y se lució en la pasarela en dos ocasiones, con un traje de baño color blanco, y con un vestido de gala rosado.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 20 de nov, 2025
Vanessa Pulgarín en la pasarela.
Vanessa Pulgarín en la pasarela.
AFP

