Video de 'Menor Queen' causa preocupación tras escucharse un disparo: ¿qué sucedió?

Un video publicado en redes sociales generó preocupación entre los seguidores de la cantante dominicana Menor Queen, luego de que se escuchara un disparo mientras la artista se encontraba en una cabaña junto a otras personas. Sin embargo, dos días después, la joven salió a explicar qué había ocurrido y cómo se difundieron las imágenes.

El video fue publicado el 25 de octubre en la cuenta de Instagram de Menor Queen, cuyo nombre real es Darielis Marchena Osoria. En la grabación se ve a la cantante hablando con un hombre en una cabaña en República Dominicana. De repente, se escucha un disparo, lo que provocó inquietud entre quienes vieron las imágenes.

Publicidad

La publicación estaba acompañada de un mensaje en el que la artista expresó su temor por lo sucedido y pidió ayuda para contactar a la familia de su amigo.



“Escuchamos un boom y cuando miramos para atrás no podíamos creer nada de lo que vimos. Dios mío, cómo pasan las cosas. Mi amigo se metió un tiro, voy de camino para el hospital. Cualquiera que tenga el número de su familia, por favor, escríbame. Estoy muy asustada, estaba compartiendo en un video mío y pasó una desgracia”, escribió.

Publicidad

El video generó múltiples reacciones y mensajes de preocupación por parte de sus seguidores. No obstante, el 27 de octubre, Menor Queen volvió a pronunciarse para explicar el contexto de la grabación.

Publicidad

¿Qué pasó con el video de Menor Queen?

En su aclaración, la cantante contó que las imágenes fueron grabadas mientras se encontraba en una cabaña trabajando en un video musical.

“Ayer se hizo un video en la cual yo estaba en una cabaña haciendo un video musical mío”, explicó. También aclaró que ella no había publicado directamente la grabación, sino que se la había enviado a la persona encargada de manejar sus redes sociales y esta terminó compartiéndola.

Publicidad

“Señores, eso fue un tirapó”, agregó la artista, quien señaló que había enviado el video en tono de broma.

En la grabación con la que se pronunció posteriormente, Menor Queen apareció en su habitación y aseguró encontrarse en buen estado.

Publicidad

¿Quién es Menor Queen?

Darielis Marchena Osoria, conocida artísticamente como Menor Queen, es una cantante, compositora y bailarina dominicana nacida el 7 de julio de 2004 en Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo, República Dominicana. Se ha abierto camino en la escena del dembow, uno de los géneros de música urbana más populares de su país.

Su crecimiento artístico le ha permitido colaborar con otras figuras de la música urbana dominicana, entre ellas Yailin La Más Viral.

Publicidad

Antes de dedicarse al canto, Menor Queen comenzó su carrera en el entretenimiento como bailarina y ganó reconocimiento a través de las redes sociales. Posteriormente, la compañía discográfica Iris Live Music identificó su potencial como cantante y le propuso iniciar una carrera musical.

La artista se dio a conocer con el tema “Chikilio”, que le permitió colaborar con su compatriota Yailin La Más Viral.

Publicidad

Su historia personal también ha estado marcada por dificultades. Tras sufrir un accidente de tránsito, quedó con una discapacidad en la pierna derecha. Además, ha contado que durante su infancia vivió situaciones de violencia intrafamiliar y presenció los maltratos de su padre hacia su madre.

En una entrevista citada por el portal Buena Música, recordó cómo cambió su vida cuando sus padres se separaron y pasó a vivir con una tía.

Publicidad

“Cuando tenía diez años de edad, mis padres se separaron y me fui a vivir con una tía, quien me enseñó a leer y a escribir, me llevaba a lugares lindos, al interior a conocer cosas nuevas, me llevaba al psicólogo para que yo fuera una niña aplicada, siempre quiso enseñarme cosas buenas, pero yo era muy hiperactiva, salía con una prima a escondidas de madrugada para los parties [fiestas]”, relató.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO