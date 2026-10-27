Noah Wyle, a sus 55 años, es el hombre más sexy del mundo según la revista People

A sus 55 años, el actor estadounidense Noah Wyle ha sido nombrado el Hombre Más Sexy del Mundo en 2026 (Sexiest Man Alive) por la revista People. De acuerdo con la icónica publicación, el galardón responde a su "intensidad cautivadora" y a su inconfundible "aspecto de galán de cine".



¿Quién es Noah Wyle y por qué fue elegido en 2026?

Para el público televisivo internacional, la trayectoria de Wyle está indiscutiblemente ligada al drama médico. Durante la década de 1990 conquistó a la audiencia global interpretando al inolvidable estudiante de medicina y luego doctor John Carter en 'ER' (Urgencias). En aquella emblemática producción compartió pantalla con estrellas de la talla de George Clooney, Anthony Edwards, Eriq La Salle, Sherry Stringfield y Julianna Margulies. Su actuación le valió tres nominaciones a los Globos de Oro y cinco nominaciones a los premios Emmy.

Actualmente, Wyle ha consolidado un glorioso regreso a la cima del entretenimiento con su papel como el Dr. Michael "Robby" Robinavitch en 'The Pitt', exitosa serie médica de HBO Max. Wyle no solo protagoniza el drama como jefe de urgencias, sino que además dirige y escribe guiones para varios de sus episodios. Por su trabajo, Wyle se alzó con el Globo de Oro al mejor actor en serie dramática en 2026, además de conquistar dos premios Emmy consecutivos en 2025 y 2026. Con la tercera temporada de la serie programada para estrenarse en enero de 2027, la coronación por parte de People llega en el punto álgido de su madurez profesional y personal.

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Lejos de atribuirse el título con arrogancia, la primera reacción de Noah Wyle al enterarse del nombramiento fue de pura incredulidad. En entrevista exclusiva con la revista, el actor confesó: "No podía creerlo. Pensé que era una broma; jamás imaginé que recibiría un honor así".



El impulso definitivo para aceptar la distinción vino de su entorno familiar, especialmente de su esposa Sara (de 46 años), quien fue la encargada de convencerlo de que reunía con creces los atributos necesarios. "Ella cree que soy un buen tipo, y que mi forma de ser, el padre y el esposo que soy, merecen ser destacados", relató el actor.



La revelación oficial del título estuvo marcada por la comedia e historia televisiva. La comediante Amy Poehler, fan declarada de 'ER', anunció la portada durante un episodio de su popular podcast Good Hang. Entre risas, Poehler bromeó asegurando que llevaba mucho tiempo intentando invitar a Wyle al programa, pero que su equipo le informó que el actor se negaba a asistir hasta no ser coronado como el Hombre Más Sexy. "¡Necesitaba algo legítimo de qué hablar!", respondió Wyle entre carcajadas.

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Durante la charla, Wyle demostró un sentido del humor afilado al abordar la responsabilidad de suceder al actor británico Jonathan Bailey (ganador de 2025). Al ser cuestionado sobre cómo se diferenciaría su "administración", Wyle declaró en tono jocoso: "Estoy realmente decepcionado con lo que se hizo en el frente internacional. Mi administración va a crackear verdaderamente las fronteras de la belleza".

La noticia fue recibida con júbilo y entusiastas gestos de afirmación entre la comunidad global de seguidores de 'The Pitt' y 'ER', quienes celebraron que la academia del espectáculo y los medios finalmente reconozcan el magnetismo maduro del actor. Wyle se une así a un selecto club histórico que ha incluido a estrellas como Denzel Washington, Michael B. Jordan, Idris Elba y John Legend.

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*con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co