¿Qué pasó con R.K.M. & Ken-Y? Razones de su separación y la actualidad de los intérpretes de 'Down'

La historia del reguetón romántico no se podría contar sin el capítulo de R.K.M. & Ken-Y. Durante más de dos décadas, el dúo puertorriqueño se consolidó como uno de los pilares fundamentales que expandió las fronteras del género urbano con melodías nostálgicas, letras sentimentales y fusiones de R&B que marcaron a toda una generación en Latinoamérica. Sin embargo, tras separaciones, reencuentros y pausas estratégicas, la separación definitiva del dúo llegó y cerró una era dorada, obligando a sus integrantes a redefinir sus caminos y a lidiar con el escrutinio público.



¿Quiénes eran R.K.M & Ken-Y?

Formado por José Luis Nieves (R.K.M.) y Kenny Vázquez (Ken-Y), el dúo irrumpió con fuerza a mediados de los 2000 bajo el sello Pina Records. Desde el lanzamiento de su álbum debut 'Masterpiece' en 2006, la fórmula funcionó combinando el fraseo dinámico y callejero de R.K.M. que se complementaba con la voz melódica, suave y distintiva de Ken-Y.

Temas inolvidables como 'Down', 'Me Matas', 'Tengo Un Amor', 'Igual Que Ayer' y 'Te Regalo Amores' se convirtieron en auténticos himnos generacionales. Dominaron los listados de Billboard, acapararon estaciones radiales en todo el continente y llenaron recintos masivos, demostrando que el reguetón no solo era sinónimo de fiesta y perreo intenso, sino también de despecho, romanticismo y dedicatoria pura.

Publicidad

A pesar de su éxito arrollador, la relación profesional del dúo atravesó obstáculos a lo largo de los años. Su primera separación temporal se dio en 2013, año en el que ambos intentaron trazar rumbos en solitario, y luego el binomio intentó un reencuentro en 2017 cargado de nuevos sencillos y giras internacionales que emocionó a sus seguidores.



No obstante, las diferencias y la búsqueda de identidades musicales independientes terminaron por pesar más. A finales de 2024, tras celebrar sus dos décadas de trayectoria colectiva, se formalizó el fin definitivo de R.K.M. & Ken-Y. Mientras R.K.M. enfocó su carrera en colaboraciones con un sonido urbano más callejero y contemporáneo, Ken-Y apostó por consolidar su faceta solista dentro de la vertiente pop-urbana romántica, publicando trabajos como su EP 'V' y manteniendo una agenda activa de presentaciones en vivo.



¿A qué se dedican actualmente y cómo reaccionan a las críticas?

Tomar la decisión de disolver un proyecto tan querido por los fanáticos no estuvo exento de costos emocionales y mediáticos. Recientemente, en una íntima conversación con el chef y presentador Rodrigo Fernandini en el estreno de su espacio digital 'Sobremesa', Ken-Y se sinceró sobre el peso de los comentarios que recibió tras la ruptura con su compañero.



El intérprete confesó que gran parte del público entendió su salida y los cambios en su carrera como un acto de abandono hacia R.K.M. "Yo recibí muchas críticas cuando me fui. La primera vez que me separé, me decían: 'Abandonaste a R.K.M.'", relató el artista durante la entrevista. El cantante dejó claro que mantenerse en una agrupación solo por inercia o compromiso comercial habría afectado su bienestar integral: "Hay que ser valiente para tomar decisiones que a lo mejor la gente no va a entender, pero tú tienes que estar pendiente a los tuyos. Tus hijos, tu familia, tu casa son primero".

Publicidad

Por su parte, tras la separación del dúo, R.K.M. (José Luis Nieves) ha enfocado su carrera en varios frentes dentro de la industria musical. Ha continuado lanzando temas como solista orientados hacia un estilo urbano más callejero y bailable con sencillos como 'Nuestra Cama', 'El Malo', 'Mujer Peligrosa', 'Bella que que' y '3 Pa 3'. Trabaja de forma independiente con su equipo en Puerto Rico y Estados Unidos, involucrándose directamente en la composición, la gestión de su carrera y el desarrollo de ideas para otros talentos urbanos emergentes.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co