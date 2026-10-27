Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, habló sobre la muerte de su padre: "La vida es un suspiro"

El hallazgo del cuerpo sin vida de José Sigifredo Restrepo Ospina, padre de Sonia Restrepo, en Caldas causó conmoción entre los seguidores de la viuda de Yeison Jiménez, quienes lamentaron que en menos de un año la mujer tuviera que atravesar dos duelos tan difíciles en su vida. Tras algunos días de silencio, Restrepo utilizó sus redes sociales para despedir a su padre y, además, para revelar cómo atraviesa el doble duelo en este momento.



¿Qué dijo Sonia Restrepo sobre la muerte de su papá?

La primera publicación que hizo Sonia tras la muerte de su padre se conoció a través de su cuenta de Facebook. La mujer utilizó una foto a blanco y negro en la que aparecen su padre y Yeison Jiménez y en el texto comentó a los internautas lo difícil que ha sido aceptar que "ninguno de los dos está a mi lado".

"Hoy no les escribo solo desde mi luto, sino desde una verdad sangrante que me ha tocado aprender a la fuerza: la vida es un suspiro efímero. En un abrir y cerrar de ojos, la persona que hoy te abraza, mañana puede convertirse en un recuerdo. Hoy soy testigo firme de que el dolor del alma verdaderamente te puede matar en vida, pero también soy testigo de que Dios es la única fortaleza real, nuestro refugio indestructible ante las mayores tristezas y adversidades", agregó la mujer en la publicación.

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Sonia Restrepo reconoció que tiene "el alma partida", pero también que su corazón sigue "lleno de fe". Ante lo que ha aprendido a lo largo de estos meses, primero con la muerte de Yeison Jiménez el 10 de enero y luego con la de su padre el 21 de octubre, la mujer le dejó un mensaje importante a quienes la han estado acompañando en las plataformas digitales. "No se lleven rencores ni odios a la cama. Mañana puede ser demasiado tarde para decir 'lo siento'", aseguró.



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Finalmente, Restrepo recomendó a las personas no esperar a perder contacto definitivamente con sus seres queridos para expresarles su cariño. "Si hoy tienes a tu padre al lado, llámalo. Si tienes a tu pareja, dile cuánto la amas. Si tienes a alguien con quien no te hablas, búscalo. No esperes a que sea una fotografía el único lugar donde puedas volver a verlos juntos. A mis dos ángeles en el cielo: sé que me cuidan y me sostienen desde la eternidad. Y a ustedes, gracias por acompañarme y sostenerme con sus oraciones en estos momentos tan difíciles. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene cada uno de sus hogares hoy y siempre".



¿De qué murió el papá de Sonia Restrepo?

Por otro lado, el programa La Corona TV divulgó los primeros resultados de los respectivos exámenes de Medicina Legal realizados al cuerpo sin vida de José Sigifredo Restrepo, quien fue hallado sin vida por un ciudadano sobre las 10:30 de la mañana del miércoles 21 de octubre en el sector de Los Tanques, en Pensilvania, Caldas. Detallaron que, de manera preliminar, todo apuntaría a que el hombre de 59 años sufrió un paro cardiorrespiratorio agudo que le arrebató la vida.

Agregaron que, desde el primer momento del hallazgo, las autoridades no identificaron señales de violencia ni indicios de intervención de terceras personas en el cadáver, por lo que las primeras conclusiones apuntarían a una muerte por una causa médica.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co