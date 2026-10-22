En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MINISTERIO DEL INTERIOR
PAPA LEÓN XIV
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
PRESUPUESTO 2027

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / ¿Glee tendrá una nueva temporada después de 11 años? Esto se sabe de su regreso a la televisión

¿Glee tendrá una nueva temporada después de 11 años? Esto se sabe de su regreso a la televisión

Glee es recordada por sus fans como la serie que seguía a un grupo de estudiantes que encontraba en el coro de su colegio un lugar para compartir sus sueños, forjar amistades y afrontar los retos de la adolescencia.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 22 de oct, 2026
Comparta en:
Glee regresa a Disney+ y Hulu: esto se sabe de la nueva producción y el posible regreso de Lea Michele
Esto se sabe de la nueva producción y el posible regreso de Lea Michele. -
Redes sociales

La serie Glee regresará a la pantalla con una nueva producción que llegará a Disney+ y Hulu, según confirmaron las plataformas. El anuncio reavivó las expectativas de los seguidores de la historia que llevó las competencias de canto de un colegio estadounidense a la televisión y convirtió varias de sus interpretaciones musicales en parte de la cultura popular. La noticia se conoció a través de las cuentas oficiales de los servicios de streaming y de la propia producción. Sin embargo, el anuncio no aclaró si la nueva entrega continuará la historia de los personajes conocidos.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Por ahora, tampoco hay una fecha de estreno confirmada ni detalles completos sobre el reparto. Una de las posibilidades que ha generado interés es el regreso de Lea Michele como Rachel Berry, personaje que interpretó durante las seis temporadas de la serie original. De acuerdo con información publicada por Variety y recogida por CNN en Español, la actriz retomaría su papel en el nuevo proyecto. La producción todavía se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, por lo que no se han revelado detalles suficientes para establecer cómo se integraría Rachel Berry a la nueva historia ni qué otros personajes podrían regresar.

Publicidad

Últimas Noticias

Homenaje Heath Ledger
ENTRETENIMIENTO

Así fue el emotivo homenaje a Heath Ledger por parte del elenco de '10 cosas que odio de ti'

Hip Hop al Parque
ENTRETENIMIENTO

Festival Hip Hop al Parque 2026: horarios, artistas y dónde ver la transmisión en vivo

(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)

Ryan Murphy ya terminó el guion de la nueva versión de Glee

El anuncio de las plataformas llega después de que Ryan Murphy, creador de la serie original, hablara públicamente sobre el proyecto. A finales de septiembre, el productor confirmó que el guion de la nueva producción ya estaba escrito y que había trabajado en él junto con Brad Falchuk e Ian Brennan, quienes también participaron en la creación de Glee. Murphy dio a conocer parte de la información durante la alfombra roja de la temporada 13 de American Horror Story.

En una entrevista con Entertainment Tonight, también señaló que había mantenido contacto con cerca de diez integrantes del reparto original. La participación de Murphy, Falchuk y Brennan sitúa el proyecto en manos de tres de las personas que desarrollaron la propuesta original. La producción estará a cargo de 20th Television y se distribuirá a través de Disney+ y Hulu. Por el momento, las plataformas no han anunciado cuándo comenzará el rodaje ni cuánto tiempo podría pasar antes de que los episodios estén disponibles para el público.

¿Lea Michele regresará como Rachel Berry?

Uno de los principales interrogantes alrededor del proyecto es la participación de Lea Michele, quien interpretó a Rachel Berry desde el estreno de Glee en 2009 hasta el final de la serie en 2015. Rachel era una estudiante con aspiraciones de llegar a Broadway y convertirse en una artista reconocida. Su interés por el canto y el teatro musical fue uno de los ejes de la historia, que seguía las experiencias de un grupo de jóvenes vinculados al coro escolar New Directions.

Publicidad

Según la información difundida por Variety, Michele volvería a interpretar al personaje en la nueva producción. Tampoco se ha confirmado qué otros miembros del reparto original podrían acompañarla. Durante sus seis temporadas, Glee siguió a estudiantes que encontraban en el coro una forma de relacionarse con sus compañeros y afrontar los conflictos propios de la adolescencia. Rachel Berry, Finn Hudson, Kurt Hummel, Mercedes Jones y otros personajes desarrollaron historias relacionadas con sus aspiraciones, sus relaciones personales y las dificultades que enfrentaban dentro y fuera del colegio.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La nueva producción no podrá reunir a todos los actores que la conformaron en su momento debido a que tres de ellos fallecieron en los últimos años, la última Naya Rivera, quien en 2020 perdió su vida a los 33 años tratando de salvar a su hijo en un lago. Esta serie, que representó en su momento un fenómeno cultural, trató temas controvertidos como la sexualidad, la raza, discapacidad o salud mental y llevó al estrellato nuevas interpretaciones de canciones como 'Don’t Stop Believin’; 'Teenage Dream'; 'River Deep, Mountain High' y 'Smooth Criminal'.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Series de Televisión

Disney Plus

Publicidad

Publicidad

Publicidad