Murió Eric Bauza, el actor que le dio voz a Bugs Bunny y el Pato Lucas, a los 46 años

La industria de la animación perdió a una de las voces detrás de los personajes más reconocidos de Looney Tunes. Eric Bauza, quien interpretó a Bugs Bunny, el Pato Lucas y Piolín, falleció a los 46 años. Así lo confirmó su familia en un comunicado, en el que destacaron su trayectoria como actor de doblaje y su trabajo con algunos de los personajes animados más reconocidos de la televisión.



“Eric Bauza, actor de doblaje ganador del premio Emmy y la voz moderna de los icónicos personajes de Looney Tunes, Bugs Bunny y el Pato Lucas, junto con docenas de otros queridos personajes de dibujos animados, ha fallecido repentinamente”, señalaron sus familiares. En el mismo mensaje agregaron: “Pronto daremos más detalles”.

De acuerdo con los registros oficiales, Bauza murió en su domicilio debido a una enfermedad cardiovascular hipertensiva. El informe también señaló otras afecciones importantes: apnea del sueño y obesidad de grado 2. La muerte fue clasificada como natural.

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¿Quién era Eric Bauza?

Eric Bauza nació en Toronto, Canadá, el 7 de diciembre de 1979. A lo largo de su carrera se consolidó como una de las voces reconocidas de la animación, con más de 400 créditos en producciones de cine y televisión.



Antes de dedicarse plenamente al doblaje, comenzó su trayectoria profesional como diseñador de personajes en estudios de producción de Hollywood. Desde niño, sin embargo, ya imitaba las voces de los personajes de Looney Tunes, una afición que posteriormente se convirtió en parte central de su carrera.



En una entrevista concedida a NBC News en 2021, Bauza explicó la capacidad de estos dibujos animados para conectar con públicos de diferentes países y culturas.

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“Los Looney Tunes trascienden todos los idiomas y todas las culturas”, afirmó. También señaló que algunos cortos no tienen diálogos en inglés y que otros recurren a la pantomima, pero que su comedia puede ser comprendida por personas de distintas partes del mundo.

Durante su carrera, Bauza prestó su voz a Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín y Porky Pig, entre otros personajes. También interpretó a Elmer Fudd y Foghorn Leghorn en la película Space Jam: A New Legacy, estrenada en 2021.



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Su trabajo en películas y series animadas

El trabajo de Bauza no se limitó al universo de los Looney Tunes. Entre sus créditos también figuran producciones como El Tigre: Las aventuras de Manny Rivera, Los padrinos mágicos y Las aventuras del gato con botas, de Netflix.

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En el cine, participó en Super Mario Bros.: La película, estrenada en 2023, donde interpretó al General Toad. También estuvo vinculado a la secuela Super Mario Galaxy Movie y retomó el papel del Correcaminos en Coyote vs. Acme.

Su trabajo recibió reconocimientos durante su trayectoria: ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar.

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Las reacciones tras la muerte del actor de doblaje

Tras conocerse su fallecimiento, figuras de la industria de la animación destacaron su aporte profesional. Channing Dungey, presidente de Warner Bros. Television Group y US Networks, lo describió como un talento vocal que llevó alegría y risas a millones de seguidores en todo el mundo. También señaló que Bauza consideraba un honor continuar el legado de Looney Tunes, siguiendo los pasos de grandes intérpretes como Mel Blanc.



Además de su increíble talento, Eric era una parte muy querida de nuestra familia de animación. Nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos".

Por su parte ¿, Chris DeFaria, productor de Coyote vs. Acme, recordó la dedicación de Bauza al trabajo con personajes animados.

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Según la información citada por People, a Eric Bauza le sobrevive su único hijo. Su fallecimiento deja atrás una trayectoria de cientos de trabajos de doblaje en producciones que llegaron a públicos de distintas generaciones.