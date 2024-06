Yina Calderón reaccionó a escándalo entre Westcol y Aída Victoria Merlano: "No me alegra"

La polémica que terminó con la relación de Westcol y Aída Victoria Merlano es el tema de conversación en todas las redes sociales. En medio de los memes y las reacciones de sus seguidores, la influenciadora Yina Calderón también se pronunció.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el escándalo de Westcol y Aída Victoria Merlano?

A través de sus historias de Instagram, la DJ de guaracha se refirió al tema que es tendencia en las redes sociales y recordó que ella siempre criticó la relación entre los dos famosos.

"Perdón que lo diga, pero siempre termino teniendo la razón!", escribió Yina Calderón, quien también se ha hecho reconocida en las redes sociales por, constantemente, criticar a Aída Victoria Merlano y tener enfrentamentos públicos con ella.

Calderón agregó: "Te pusieron los cachos querida y, sabes, no me alegra". Finalmente, la DJ le envió un consejo no pedido a Aída Victoria Merlano para que saque el mejor provecho a esta situación para vivir su independencia.

"Yo de ti entiendo que 'sola' puedes conseguir todo porque belleza y actitud te sobra", concluyó.

¿Por qué Aída Victoria Merlano y Westcol terminaron?

Luego de que una mujer llamada Nataly Morales asegurara en redes sociales que tuvo acercamientos con Westcol en medio de una fiesta, Aída Victoria Merlano le hizo el reclamo a su novio en plena transmisión en vivo.

Tras corroborar los chats y las versiones de la mujer y su novio, Aída Victoria Merlano decidió terminar la relación y explicó los motivos en redes sociales.

"Aunque no haya habido cama ni entrompe, él le dio entrada a una mujer y rompió los códigos de nuestra relación", aseguró la barranquillera. Agregó que "lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él, está el amor que siento por mí".

