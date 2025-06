Yo Me Llamo Vicente Fernández aclara cuál es su relación con imitadora de Kany García: ¿no hay amor?

Después de una difícil noche de eliminación que sacó varias lágrimas, los participantes de Yo Me Llamo llegaron a una nueva noche de presentaciones con la energía recargada y dispuestos a ser el doble perfecto de su cantante favorito. En medio de grandes espectáculos por parte de los imitadores que quedan en el juego, los jurados aprovecharon para preguntar por la posible nueva pareja amorosa que se estaba formando dentro de la competencia.

En esta temporada del programa se conformó una pareja entre los imitadores de Ángela Aguilar y Bob Marley, quienes después de mantener su vínculo en secreto por algunos capítulos, finalmente decidieron darlo a conocer públicamente y confirmarlo con besos frente al público. Sin embargo, recientemente se conocieron rumores sobre una posible nueva relación entre dos imitadores.

Yo Me Llamo Vicente Fernández aclara su situación sentimental

Luego de que la imitadora de Kany García sorprendiera a los jurados del programa y al público con su cercanía con el doble de Vicente Fernández; en la más reciente presentación del cantante los jurados no quisieron quedarse con la duda de lo que pasa entre los dos. Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz le dieron aplausos y felicitaciones al imitador luego de su presentación con la canción 'La derrota', pero después de esto le hicieron preguntas sobre su vida personal.

Cuando le mencionaron a Yo Me Llamo Kany García, el imitador del Rey de la ranchera se puso un poco nervioso y entre risas negó todo vínculo amoroso con ella. Pero eso no fue todo, el imitador de Fernández aclaró que es un hombre comprometido y que, además, tiene una hija recién nacida. "Soy una persona orgullosamente comprometida y con una maravillosa bebé que nació hace poquito y una maravillosa hijastra muy talentosa", aseguró el cantante.

El participante aseguró que está muy feliz y orgulloso de la familia que ha construido con su actual pareja, que no hace parte de la competencia. Sobre la imitadora de la puertorriqueña resaltó que su relación se basa en admiración y compañerismo dentro del juego. "Tenemos una muy bonita amistad, creo que somos buenos confidentes. Ella mantiene muy pendiente de mi caracterización y nos ayudamos mutuamente en muchas cosas. Es una muy bonita amistad".

Orgulloso de sus palabras, el jurado Rey Ruiz aplaudió a Yo Me Llamo Vicente Fernández por aclarar toda esta situación. "Así es como se habla", le dijo el cantante cubano al participante. Por otro lado, la buena presentación del imitador del mexicano lo llevó a convertirse en el mejor de la noche, elegido por Armonio, y fue al muro de los famosos para elegir un premio. A diferencia de Kany, él decidió ir solo y eligió a Fito Páez, lo que le dio un premio de siete millones de pesos.

¿Por qué Melina Ramírez no estuvo en el programa?

En medio del capítulo algo que también llamó la atención de los jurados de Yo Me Llamo fue la ausencia de la presentadora Melina Ramírez, quien en esta ocasión no estuvo presente. Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz cuestionaron a Laura Acuña dónde estaba su compañera y ella aseguró que "me abandonó", pero después dio una información importante.

"Melina se fue a buscar al lobo porque a Búfalo le quedó grande el tema", agregó la presentadora recordando que en días pasados Búfalo estuvo ausente y se dijo que estaba en búsqueda de Aurelio Cheveroni, jurado de Yo Me Llamo Mini. Los jurados quedaron un poco desconcertados con la noticia, pero también esperanzados con la posibilidad de que Melina sí logre traer de regreso al querido peluche rojo, pero esperan que después "Búfalo no tenga que buscarlos a los dos".

