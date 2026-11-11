Yo me llamo mini: así puede votar por su finalista favorito para la gran final

El escenario televisivo de la imitación se viste de gala para despedir una de las fases más entrañables y aclamadas por el público. La etapa de Yo me llamo mini, definida por la producción como una fase pequeña en tamaño pero inmensa en talento donde los niños hicieron de las suyas en cada presentación, ha llegado a su punto culminante. Las votaciones del público se encuentran oficialmente abiertas para que la audiencia nacional elija a su mini imitador preferido.



El margen de tiempo para apoyar a los participantes es preciso y el proceso de votación estará habilitado únicamente hasta este miércoles 11 de noviembre, cerrándose exactamente minutos antes de que finalice el gran capítulo definitivo. Para la gran final, Colombia será el único juez encargado de determinar quién se alzará con la victoria en esta edición especial



¿Quiénes son los tres finalistas y sus consagrados padrinos?

El nivel artístico exhibido a lo largo de la competencia ha dejado una huella imborrable, pero solo tres jóvenes promesas han logrado asegurar su cupo en la esperada velada de cierre. Cada uno de los finalistas ha recorrido este exigente camino acompañado por la orientación artística de reconocidos imitadores que asumieron el rol de padrinos. Estos son los tres imitadores mini que llegaron a la final:



Yo me llamo mini Vicente Fernández: El pequeño intérprete de la música ranchera logró consolidar su estilo y presencia escénica a lo largo del concurso tras ser apadrinado durante todo su proceso por Yo me llamo Ricardo Arjona. Yo me llamo mini Ángela Aguilar: Representando la delicadeza y potencia del género regional, la concursante llegó hasta esta instancia decisiva de la mano y bajo la constante guía de Yo me llamo Darío Gómez. Yo me llamo mini Whitney Houston: Demostrando un despliegue vocal extraordinario en cada gala, la participante alcanzó la fase final estando direccionada por el talento de Yo me llamo Manuel Medrano.

Para la gran gala de cierre, la producción ha preparado un espectáculo de alto nivel donde los tres minis, acompañados en el escenario por sus respectivos padrinos, se encargarán de iluminar el Templo de la Imitación en una velada inolvidable.



¿Cómo y dónde votar por su mini imitador favorito?

El sistema de elección ha sido diseñado de forma accesible para que la fanaticada de todo el país pueda registrar su decisión en pocos pasos. Para participar en la votación oficial, los televidentes únicamente deben seguir estas indicaciones:



Ingreso a la plataforma digital: Los usuarios deben acceder al portal web oficial destinado para la votación a través de la dirección www.caracoltv.com/yomellamomini.

Selección del candidato: Dentro del portal, el público podrá visualizar a los tres aspirantes (Yo me llamo mini Vicente Fernández, Yo me llamo mini Ángela Aguilar o Yo me llamo mini Whitney Houston) y marcar su preferencia.

Control del tiempo límite: Es indispensable recordar que la plataforma dejará de recibir votos este miércoles 11 de noviembre, justo minutos antes de que concluya la emisión del episodio final de Yo me llamo.

¿Qué premio se llevará el ganador de Yo me llamo mini?

El mini imitador que obtenga la mayor votación por parte de los colombianos se llevará un gran premio económico de 100 millones de pesos. Este capital ha sido destinado de manera específica para garantizar los estudios universitarios del ganador, asegurando así que su talento artístico en la infancia se traduzca en una oportunidad real para su formación profesional en el futuro.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co