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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Yo me llamo Selena Quintanilla cantó tras la muerte de su madre: esto le dijo Amparo Grisales

Yo me llamo Selena Quintanilla cantó tras la muerte de su madre: esto le dijo Amparo Grisales

La cantante conocida como Sharon Realeza, quien imita a Selena Quintanilla en Yo me llamo 2026, dedicó su presentación del tema 'I Will Survive' a su madre, fallecida dos días antes del show. Los jurados rompieron en llanto ante su fortaleza.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Yo me llamo Selena Quintanilla cantó tras la muerte de su madre: esto le dijo Amparo Grisales
Caracol Televisión

La cantante e intérprete conocida como Sharon Realeza y que imita a la estadounidense Selena Quintanilla en esta temporada de Yo me llamo reveló durante el programa emitido el lunes 28 de septiembre que su madre había fallecido. La artista cantó el tema "I Will Survive", escrito por Freddie Perren y Dino Fekaris, lo que representó un nuevo reto al ser una canción en inglés.

Antes de iniciar su presentación, la artista reveló la noticia del fallecimiento de su madre y decidió dedicarle el show precisamente a ella. "A veces el destino nos pone obstáculos que pensamos que nunca vamos a superar. Por eso este show se lo quiero dedicar a mi madre, que se fue al cielo", dijo la artista antes de pronunciar el "yo me llamo Selena Quintanilla".

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Durante la presentación la artista se mantuvo en un buen ritmo, hasta casi el final que tuvo que cortar debido a la emoción del momento. Tras terminar su show, los jurados estaban entre lágrimas, conmovidos por la presentación al igual que las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez. "Dios mío, muy profesional estar aquí cantando porque conocemos el dolor que atraviesas en este momento", dijo Ramírez.

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Por su parte, Amparo Grisales le dijo a la imitadora que era impresionante. "Perdiste a tu mami hace dos días. Está en el cielo y mira, la tienes en el corazón. Eres tan fuerte. Ellas nos dan una fortaleza tan grande que te presentaste, hiciste tu performance hermosísimo. Le pusiste todas las técnicas que tiene este popurrí. Hiciste toda... pusiste todas las técnicas: el growl, los flips, el vibrato, los desgarres, la máscara facial con ese control", aseguró.

La jurado agregó que sabe lo que es perder a una madre y tener que continuar una presentación. "Y que tú estés acá dándola toda. Te admiro, te aplaudo y para mí, mira, me erizaste toda, porque nuestras mamás nos están viendo y ellas quieren que triunfemos. Lo que hiciste fue espectacular, cantaste lindísimo en inglés, que era un reto impresionante ese popurrí en inglés", añadió Grisales.

"Ella quería que yo estuviera aquí. Estaba muy orgullosa y la última palabra fue: hija, te amo", dijo la cantante mientras seguía en el escenario. "Por eso estoy aquí. Siento que si fuera por mi fuerza, no estuviera, pero yo estoy cumpliendo la voluntad de ella", añadió. Por su parte, el jurado Elder Dayán Díaz dijo que se ponía en sus zapatos: "Porque nosotros los artistas somos así, somos de carne y hueso".

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Mientras que el maestro César Escola también le dedicó unas palabras a la imitadora en medio de su dolos. "A veces uno no sabe de dónde saca la fuerza, pero el escenario es un universo único que nos conecta con los que se fueron y con los que están todavía en este plano y nos acompañan. Este escenario, como todos los escenarios, donde uno puede ser Selena, aprovecha este escenario para conectarte todas las veces que quieras con tu mamá, que era aparte su deseo", aseguró.

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Durante el programa de este lunes hubo otros dos cantantes en particular a los que los jurados celebraron sus presentaciones, además del show de la imitadora de Selena Quintanilla, estos fueron Isabel Pantoja que cantó "Ven a mi otra vez" y el imitador de Beéle, que interpretó el tema "Calor".

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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