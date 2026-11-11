Latin Grammy 2026: cómo ver en vivo la gala en la que Karol G y Rosalía son de las más nominadas

La fiesta más importante de la industria discográfica en español y portugués regresa en su edición anual. La Academia Latina de la Grabación desplegará toda su gala en una noche que promete ser histórica, marcada por un fuerte protagonismo del talento colombiano tanto en las categorías estelares como en los espectáculos en vivo.



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la ceremonia?

La ceremonia central de los Latin Grammy 2026 se celebrará este jueves 12 de noviembre de 2026 en el emblemático MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). La gala televisada de entrega de premios tendrá una duración aproximada de tres horas y estará bajo la conducción de la actriz y cantante puertorriqueña Roselyn Sánchez.

El evento estará estructurado en tres momentos clave a lo largo del día:



La Premiere: Iniciará a las 3:00 p. m. (hora de Colombia / Este de EE. UU.). En esta ceremonia previa se entregará la gran mayoría de los gramófonos dorados, enfocándose en categorías técnicas y géneros específicos. La transmisión en vivo de este espacio estará disponible a través de las plataformas digitales oficiales de la Academia en YouTube, Facebook y X.

La Alfombra Roja: Comenzará a las 7:00 p. m., donde las estrellas desfilarán mostrando sus atuendos de gala ante los medios internacionales.

La Gala Principal: Iniciará formalmente a las 8:00 p. m., momento en el que se anunciarán las categorías principales y se realizarán los espectáculos musicales en directo.

¿Cómo ver los Latin Grammy 2026 gratis y en vivo desde Colombia?

Para la audiencia en Colombia, la transmisión en vivo de la premiación contará con acceso digital gratuito e interactivo.



Streaming gratuito por Ditu : Los fanáticos en Colombia podrán seguir el minuto a minuto sin costo a través de Ditu, la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión. El servicio no requiere pago de suscripción ni registro de tarjetas bancarias, aunque se exige un registro previo de usuario en la plataforma. Se puede acceder desde la aplicación móvil (App Store y Google Play), navegadores web o aplicaciones para Smart TV.

: Los fanáticos en Colombia podrán seguir el minuto a minuto sin costo a través de Ditu, la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión. El servicio no requiere pago de suscripción ni registro de tarjetas bancarias, aunque se exige un registro previo de usuario en la plataforma. Se puede acceder desde la aplicación móvil (App Store y Google Play), navegadores web o aplicaciones para Smart TV. Cobertura y antesala con Carolina Cruz: La antesala digital y la ceremonia privada previa serán lideradas por la presentadora, acompañada por la experta en moda Eleonora Morales, el analista musical Alejandro Marín y la comunicadora Paola Ovalle. Este equipo ofrecerá entrevistas con nominados, análisis de categorías y el cubrimiento de la alfombra roja a partir de las 3:00 p. m..

Televisión por suscripción y plataformas: En Latinoamérica, la gala principal de las 8:00 p. m. se emitirá en televisión por cable por el canal TNT y en streaming por HBO Max. En Estados Unidos, las cadenas Univision, UniMás, Galavisión y la plataforma ViX llevarán la señal.

Colombianos nominados y el emotivo homenaje a Fonseca

La representación colombiana llega pisando fuerte en diversos géneros que abarcan desde el reguetón y el pop-rock hasta la cumbia, el vallenato y la salsa.



Karol G lidera la delegación colombiana

La artista paisa Karol G encabeza la cuota nacional con siete nominaciones. La "Bichota" compite en las tres categorías generales más codiciadas:



Grabación del Año y Canción del Año por "Coleccionando heridas" (junto a Marco Antonio Solís).

Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana por su producción "Tropicoqueta".

Mejor Interpretación de Reggaetón por "Verano rosa" (junto a Feid).

Mejor Interpretación Urbana por "Dile Luna" (junto a Eddy Lover).

Mejor Canción Regional Mexicana como compositora en "Ese hombre es malo".

Otros colombianos nominados a los Latin Grammy 2026



Feid: Cuenta con candidaturas en Mejor Interpretación Urbana por "Se lo juro mor", Mejor Canción de Rap/Hip Hop por "Poder" (con Lil Supa) y su colaboración con Karol G en "Verano rosa".

Juanes: El icono del rock colombiano compite por Canción del Año con "Humano" (interpretada junto a Vivir Quintana) y a Mejor Álbum Pop/Rock con "Juanesteban".

Cumbia y Vallenato: Colombia ostenta cuatro de las cinco nominaciones a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato. Compiten Jorge Celedón y Víctor Nain Jr. (Jorgito), Gusi (Vallenato Social Club), Karen Lizarazo (El Tiempo Perfecto) y Carlos Vives (El Último Disco Vol. 1, grabado en simultáneo con la participación póstuma de Egidio Cuadrado).

Salsa y Sonidos Tropicales: El histórico Grupo Niche aspira a Mejor Álbum de Salsa por "Más Que Palabras", mientras que su director musical José Aguirre compite por Mejor Canción Tropical con "Realidad-Es". En Mejor Álbum Tropical Contemporáneo compiten Fonseca (Antes Que El Tiempo Se Vaya) y Greeicy (Candela). Además, Fariana compite en Mejor Álbum de Merengue/Bachata (Música Para Bailar) y Los Tri-O en Tropical Tradicional (Orgánico).

El homenaje especial a Fonseca en Las Vegas

Antes de la gala central, el cantautor bogotano Fonseca vivió un emotivo tributo a su trayectoria en el marco de la Semana Latin Grammy durante la segunda edición del Emerging Talent Spotlight, organizado por la Fundación Cultural Latin Grammy y Loud And Live. En el evento, estudiantes becados y exalumnos de la Fundación interpretaron en el escenario grandes éxitos de Fonseca como "Arroyito" y "Entre mi vida y la tuya". Posteriormente, el artista se unió a los jóvenes músicos para cantar icónicas canciones como "Te mando flores", "Eres mi sueño", "Enamorarte mil veces", "Vine a buscarte" y "Toda la vida". Fonseca, quien acumula en su carrera 32 nominaciones y 9 gramófonos ganados, compite este año en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.



Actuaciones en vivo, presentadores y los más nominados de la gala

La tarima del MGM Grand Garden Arena vivirá momentos de alta intensidad musical con una nutrida presencia internacional y colombiana. Entre los colombianos que realizarán presentaciones en vivo en la noche de premiación destacan Karol G, Feid, Juanes, Fonseca y Grupo Niche. Un punto alto de la velada será el tributo salsero a la leyenda Willie Colón, donde Grupo Niche, Fonseca y la argentina Nathy Peluso actuarán acompañados por la banda original de 13 integrantes bajo la dirección musical de Ennio Gatti.

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El cartel de actuaciones se completa con figuras de la talla de Rosalía, Anitta, Carín León, Bizarrap, Mon Laferte, Grupo Frontera, Reik, Kany García, Silvana Estrada, Milo J, Rawayana, Bad Gyal, Cristian Castro, Xavi, The Warning, Niña Pastori y un homenaje especial al centenario del nacimiento del compositor mexicano José Alfredo Jiménez. Asimismo, los artistas colombianos Greeicy y Ryan Castro formarán parte del grupo exclusivo de 15 presentadores encargados de anunciar a los ganadores en el escenario.



La Academia Latina de la Grabación distingue al ícono puertorriqueño Daddy Yankee como la Persona del Año 2026. Este galardón celebra sus casi tres décadas de carrera transformando el reguetón en un fenómeno global, recibido en una gala de gala previa celebrada el miércoles 11 de noviembre.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co