Lamine Yamal transforma la mansión que le compró a Shakira y Piqué en Barcelona: millonaria obra

Se han revelado en la prensa internacional las reformas que la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, está llevando a cabo en su nueva propiedad, la mansión en la ciudad española que perteneció durante más de una década a Shakira y Gerard Piqué. El futbolista fue el afortunado comprador de la vivienda de la colombiana y el español tras su separación y, según la prensa local, el deportista está adecuando la casa a sus necesidades y gustos.

¿Cuánto le costó a Lamine Yamal la mansión que era de Shakira y Piqué?

La urbanización privada de Ciutat Diagonal, ubicada en el exclusivo municipio de Esplugues de Llobregat se encuentra inmersa en una profunda fase de remodelación, luego de haber sido el lugar que durante más de una década albergó el hogar familiar de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué. El traspaso del inmueble cerró un extenso período de incertidumbre en el sector inmobiliario de alta gama en Cataluña.

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Lamine Yamal concretó la compra de la propiedad a finales de octubre de 2025 por un precio final situado en torno a los 11 millones de euros. La cifra definitiva representó una rebaja sustancial en comparación con las valoraciones iniciales fijadas por el mercado, las cuales situaban el inmueble en cerca de 14 millones de euros.



Tras abandonar su anterior residencia en Mataró, el deportista habita la mansión de forma permanente junto a su pareja, la creadora de contenido española Inés García, quien se trasladó a la capital catalana desde Talavera de la Reina en el verano de 2026. A pesar de que la pareja ya reside de manera continua en la vivienda, el complejo experimenta una intensa transformación arquitectónica y tecnológica destinada a adaptar sus espacios a las rutinas de un atleta de alto rendimiento y a su nueva convivencia.



La mansión había quedado vacía desde abril de 2023, fecha en la que Shakira abandonó definitivamente España para instalarse en Miami junto a sus hijos, meses después de hacerse pública su ruptura con Gerard Piqué en junio de 2022.



¿Qué remodelaciones está haciendo Lamine Yamal?

Las obras de remodelación son apreciables tanto en el perímetro exterior como en las diferentes estancias de la residencia. De acuerdo con las informaciones divulgadas en medios de comunicación y registros audiovisuales en redes sociales, en las inmediaciones del recinto se observan contenedores de escombros, operarios trasladando materiales de construcción de forma constante y maquinaria pesada operando en el interior, además de una grúa de gran tonelaje desplegada para labores de reestructuración.

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Uno de los puntos clave de la reforma radica en la reconversión funcional del espacio que utilizaba la artista colombiana. El antiguo espacio insonorizado que Shakira utilizaba como estudio de grabación para la producción musical ahora será en una moderna sala multimedia y de entretenimiento adaptada al ocio de la pareja.

Además, también se ha señalado que Yamal solicitó la creación de un espacio especializado en terapia física, recuperación muscular y preparación biológica para optimizar el descanso y rendimiento del futbolista. Así mismo la adecuación de zonas dedicadas al ejercicio físico, tanto interiores como exteriores. Finalmente, el futbolista invirtió en la instalación de nuevos sistemas perimetrales de videovigilancia y control de accesos para preservar la intimidad frente a la presión mediática.

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La mansión comprende una parcela de 3.800 metros cuadrados y una superficie construida habitable superior a los 700 metros cuadrados, organizada funcionalmente en tres plantas principales y dos niveles subterráneos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co