Till Lindemann, vocalista de Rammstein, anuncia concierto en solitario en Bogotá

Fanáticos del metal industrial alemán de Rammstein llevan más de una década esperando el regreso de la agrupación al país, luego de su primer y única presentación en nuestro territorio en el año 2010. Aunque ese deseo todavía seguirá pendiente para la fanaticada, este 10 de noviembre de 2026 un anuncio especial llenó de alegría a todos los seguidores del grupo de metal. Till Lindemann, vocalista de la banda, confirmó que regresará a Colombia para un concierto, pero con su proyecto en solitario.



Lindemann, de 63 años, es reconocido en el mundo por su trayectoria de más de 30 años con la agrupación de metal industrial, pero también por su proyecto en solitario que también está relacionado con este género de sonidos extremos, al que le da su toque personal con su teatralidad sobre el escenario.



¿Cuándo y dónde será el concierto de Lindemann en Colombia?

En la actualidad, Till se encuentra presentando su gira mundial como solista, con la cual alegró a cientos de fanáticos colombianos al incluir una de las fechas en Colombia. La cita con su público colombiano será el próximo 25 de abril de 2027 en el escenario de El Corazón de Bogotá Arena, antes conocido como Movistar Arena, con su 'World Tour 2027'.

Till Lindemann es un reconocido cantante, compositor y poeta alemán, mundialmente célebre por ser el vocalista principal, letrista y rostro icónico de la banda de metal industrial Rammstein. Se ha ganado un lugar central en la escena musical global gracias a su imponente voz de bajo-barítono, su presencia escénica dominante y los provocativos espectáculos teatrales repletos de pirotecnia que caracterizan a las presentaciones del grupo.

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Por su parte, su proyecto solista fue inicialmente concebido como una colaboración junto al músico sueco Peter Tägtgren y continuado posteriormente bajo su propio nombre. En este espacio creativo explora una vertiente más directa y experimental del metal industrial y electrónico. En esta faceta en solitario, Lindemann profundiza en composiciones crudas y temáticas viscerales centradas en los deseos, los conflictos humanos y la exploración estética transgresora, distanciándose temporalmente de la escala masiva de su banda principal.



¿Cómo será la venta de boletería para Lindemann en Colombia?

De acuerdo con la información publicada por la promotora Páramo Presenta, la venta de boletería para ver al artista alemán en Bogotá se llevará a cabo en la página de Tuboleta y está programada para el 13 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 a. m.. Para esta ocasión, el recinto solo habilitó su zona platea y su segundo piso, con unos precios anunciados para la etapa inicial, incluyendo el servicio, de:-



Tribuna Fan Sur: $360.000.

Piso 2 (202-206 / 214-218): $324.000.

Platea: $288.000.

Piso 2 (207-213): $252.000.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co