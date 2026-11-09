¿En qué lío me metí?: conozca al elenco de la nueva producción de Caracol Televisión

En la noche de este lunes 9 de noviembre, Caracol Televisión presenta oficialmente su nueva producción estelar titulada '¿En qué lío me metí?', un proyecto audiovisual que promete cautivar a los televidentes al fusionar comedia, melodrama, suspenso y romance. El esperado lanzamiento televisivo está agendado para ocupar la franja estelar de la noche inmediatamente después de la emisión del programa 'Yo me llamo' y con una de sus grandes figuras en el elenco.



¿De qué se trata la nueva producción de Caracol Televisión?

'¿En qué lío me metí?' tiene como eje central la vida de Soraya Montaño (Yuri Vargas), una mujer de origen sencillo, noble, espontánea y confiada que se desempeña como fisioterapeuta del adinerado empresario Mario Pombo (Jorge Cao). Su rutina cambia de manera drástica e inesperada tras el fallecimiento del magnate, cuando se revela que este la nombró administradora de su compañía y le otorgó la responsabilidad absoluta de seleccionar a su sucesor en la gerencia general.

La decisión de Pombo, además de ser inesperada, desencadena una despiadada disputa al interior de la adinerada familia. Soraya deberá aprender a desenvolverse en un entorno muy diferente al que acostumbra y repleto de rivalidades financieras, mientras también intenta descubrir las misteriosas circunstancias que rodearon la muerte de su exempleador.

#Entretenimiento | Esta noche se estrena en las pantallas de Caracol Televisión '¿En qué lío me metí?', a las 9:30 p. m. Una producción que combina suspenso, romance y humor. De esto se tratará.



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Quién es quién en '¿En qué lío me metí?'

Además de una gran historia, la serie reúne a reconocidas figuras de la actuación colombiana, encabezadas por una pareja protagónica de gran trayectoria:



Yuri Vargas es Soraya Montaño: La protagonista indiscutible de la producción. Soraya es una fisioterapeuta noble y confiada que pasa de su entorno habitual a controlar el destino de una importante compañía, debiendo aprender a defenderse en un mundo de ambiciones.

La protagonista indiscutible de la producción. Soraya es una fisioterapeuta noble y confiada que pasa de su entorno habitual a controlar el destino de una importante compañía, debiendo aprender a defenderse en un mundo de ambiciones. Sebastián Carvajal es Carlos Pombo: Sobrino de Mario Pombo y coprotagonista de la historia. Movido por una ambición desmedida y el deseo de asumir la gerencia general, no dudará en enfrentarse a sus propios parientes para alcanzar el poder.

Sobrino de Mario Pombo y coprotagonista de la historia. Movido por una ambición desmedida y el deseo de asumir la gerencia general, no dudará en enfrentarse a sus propios parientes para alcanzar el poder. Jorge Cao es Mario Pombo: El influyente empresario cuya inesperada muerte y enigmático testamento se convierten en el detonante principal de todos los conflictos y tensiones de la serie.

El influyente empresario cuya inesperada muerte y enigmático testamento se convierten en el detonante principal de todos los conflictos y tensiones de la serie. Amparo Grisales es Doris Pombo: La hermana de Mario Pombo. Es una mujer de carácter fuerte y dominante que participa activamente en la disputa por el control y el patrimonio familiar.

La hermana de Mario Pombo. Es una mujer de carácter fuerte y dominante que participa activamente en la disputa por el control y el patrimonio familiar. María Helena Döering es Eva Solarte: Integrante clave del núcleo familiar que representa uno de los personajes centrales en los enfrentamientos tras el fallecimiento del empresario.

Integrante clave del núcleo familiar que representa uno de los personajes centrales en los enfrentamientos tras el fallecimiento del empresario. Andrés Sandoval es Ernesto Pombo: El hijo mayor de Mario Pombo, quien reclamará el liderazgo corporativo y se involucrará de lleno en la pugna familiar.

El hijo mayor de Mario Pombo, quien reclamará el liderazgo corporativo y se involucrará de lleno en la pugna familiar. Catalina Londoño es Margarita Pombo: Hija menor de Mario Pombo. Anhela convertirse en la presidenta de la compañía, es madre de Alejandra y se encuentra casada con Tobías Laverde.

Hija menor de Mario Pombo. Anhela convertirse en la presidenta de la compañía, es madre de Alejandra y se encuentra casada con Tobías Laverde. Sebastián 'Chachán' Sánchez es Tobías Laverde: Esposo de Margarita. Aunque se muestra como un hombre amable, empático y servicial, oculta una faceta manipuladora impulsada por su necesidad de sentirse valorado.

Esposo de Margarita. Aunque se muestra como un hombre amable, empático y servicial, oculta una faceta manipuladora impulsada por su necesidad de sentirse valorado. 'Chichila' (Cecilia) Navia es Deyanira Montaño: La leal hermana de Soraya, quien se convierte en su principal apoyo ante el giro inesperado que toma su vida.

La leal hermana de Soraya, quien se convierte en su principal apoyo ante el giro inesperado que toma su vida. Jimmy Vásquez es Jimmy Rojas: Exnovio de Soraya, un personaje que reaparece para incidir directamente en las relaciones personales y sentimentales de la protagonista.

El reparto estelar se completa con las actuaciones de Julio Sánchez Cóccaro, Laura Taylor, María Laura Quintero, Walter Luengas, Juan Alfonso 'El Gato' Baptista, Luz Stella Luengas y Brandon Figueredo



La presentación oficial ante los medios de comunicación del país tuvo lugar en Lumina Distrito Cultural & Gastronómico. La velada contó con la presencia del productor general Asier Aguilar, los directores Rodrigo Triana y Carlos Mario Urrea, además de gran parte del elenco principal.



Durante la presentación, Dago García, vicepresidente de Producción y Contenido de Caracol Televisión, destacó el papel histórico del humor en la televisión colombiana como una herramienta fundamental para sobrellevar la realidad del país. García recordó el éxito de producciones emblemáticas como 'Pedro el escamoso', 'Nuevo rico, nuevo pobre' y 'Vecinos', las cuales consolidaron el género de la telenovela cómica a nivel internacional y enfatizó que '¿En qué lío me metí?' logra integrar melodrama, comedia y suspenso con un nivel actoral de primer orden y una sólida dirección.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co