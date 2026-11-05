Abren becas para estudiar en Cambridge, Oxford y otras universidades: así puede postularse

Cada año, universidades y organizaciones internacionales abren convocatorias para que ciudadanos de distintos países puedan acceder a estudios de posgrado, financiación y oportunidades de cooperación. Colombia también hace parte de estas iniciativas, que ofrecen alternativas para quienes buscan continuar su formación académica o desarrollar proyectos en el exterior. Para esta semana hay cinco oportunidades que pueden ser de interés para los colombianos. La oferta incluye becas para cursar maestrías, doctorados y otros programas de posgrado, así como una convocatoria dirigida a fotógrafos interesados en desarrollar proyectos relacionados con el medioambiente.

Estas opciones hacen parte del Boletín de Oferta Internacional de Bogotá, que recopila convocatorias de instituciones y organizaciones de diferentes países. Los interesados pueden consultar las condiciones de cada proceso, los requisitos de postulación y las fechas límite para presentar sus solicitudes. Las oportunidades tienen criterios de selección y plazos distintos, por lo que es importante revisar las condiciones de cada convocatoria antes de iniciar el proceso de aplicación.



Becas para estudiar en la Universidad de Cambridge

Una de las convocatorias incluidas en el boletín corresponde a las Gates Cambridge Scholarships 2027–2028, destinadas a estudiantes que buscan realizar estudios de posgrado en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. El programa contempla financiación completa. Entre los gastos que puede cubrir se encuentran:



El 100% de los costos académicos.

Manutención.

Tiquetes de avión.

Visa.

La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos que acrediten un buen desempeño académico y que, además, cuenten con experiencia o interés en liderazgo y transformación social. La fecha de cierre depende del programa académico al que se quiera ingresar. Algunas postulaciones terminan el 8 de diciembre de 2026, mientras que otras tienen plazo hasta el 6 de enero de 2027. Por esta razón, quienes estén interesados deben verificar directamente en la Universidad de Cambridge la fecha correspondiente al programa que desean cursar antes de completar la solicitud.



Oxford ofrece becas de posgrado para estudiantes internacionales

Otra de las opciones está relacionada con la Weidenfeld-Hoffmann Scholarship 2027–2028, de la Universidad de Oxford, también en Reino Unido. Esta convocatoria permite acceder a estudios de posgrado y está dirigida a profesionales de países elegibles, entre ellos Colombia. Uno de los criterios considerados es el potencial de liderazgo y el interés del candidato en contribuir al desarrollo de su comunidad.

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La financiación contempla el 100% de la matrícula y un apoyo mínimo de £21.805 para manutención. Tenga en cuenta que los plazos no son iguales para todos los programas, pues de acuerdo con la información del boletín, las fechas de cierre se ubican entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Quienes quieran postularse deberán revisar primero el programa académico elegido y la oferta en Oxford, ya que los requisitos y las fechas pueden variar.



Hong Kong abre 400 cupos para estudios de doctorado

Para quienes buscan continuar su formación en investigación, el Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2027/28 ofrece otra alternativa. El programa, administrado por el Research Grants Council de Hong Kong, contempla 400 becas para estudios de doctorado de tiempo completo en universidades de ese territorio. La convocatoria acepta estudiantes de cualquier nacionalidad y tiene entre sus criterios la excelencia académica, el potencial para desarrollar investigación y las capacidades de liderazgo. El plazo para presentar la postulación vence el 30 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m., hora de Bogotá.



Peking University tiene una beca para estudiar una maestría sobre China

La cuarta oportunidad está dirigida a personas interesadas en realizar una formación de maestría en China. Se trata de la Yenching Academy Fellowship 2027, un programa de Peking University que ofrece una maestría interdisciplinaria enfocada en estudios sobre China. La beca contempla diferentes componentes de financiación, entre ellos:



Matrícula.

Alojamiento.

Estipendio mensual.

Tiquetes aéreos de ida y regreso.

Gastos relacionados con estudios de campo.

El programa está dirigido a graduados y profesionales internacionales que tengan interés en fortalecer su formación y desarrollar capacidades de liderazgo. La fecha límite establecida para esta convocatoria es el 29 de noviembre de 2026 a las 8:00 p. m., hora de Bogotá. Los interesados deben revisar las condiciones de admisión de Peking University y los requisitos específicos de la beca antes de iniciar el proceso.



Hay financiación para proyectos de fotografía ambiental

No todas las oportunidades incluidas en el boletín están relacionadas con programas universitarios. La quinta convocatoria está dirigida a fotógrafos y proyectos que aborden temas ambientales. Las Environmental Photography Fellowships and Mentorships 2027, de Vital Impacts, buscan respaldar trabajos relacionados con la protección del medioambiente, la conservación de la biodiversidad y las comunidades que trabajan en el cuidado de sus territorios. El programa contempla USD 50.000 en financiación, distribuidos de la siguiente manera:



Una subvención de USD 20.000.

Seis subvenciones de USD 5.000 cada una.

Diez oportunidades de mentoría.

Además, la convocatoria contempla una oportunidad de exhibición internacional en Italia. Para esta actividad se incluyen los gastos de viaje y alojamiento. El plazo para presentar proyectos es el 30 de noviembre de 2026. Esta opción puede resultar de interés para fotógrafos que ya tengan un proyecto relacionado con las temáticas planteadas por la convocatoria y que quieran buscar recursos para desarrollarlo o ampliar su alcance.



¿Dónde consultar los requisitos para postularse?

El Boletín de Oferta Internacional de Bogotá de la Alcaldía funciona como un punto de consulta para identificar convocatorias disponibles para estudiantes, profesionales, investigadores y artistas. Sin embargo, la postulación debe realizarse siguiendo las condiciones establecidas por la universidad u organización responsable de cada programa. Por eso, antes de enviar una solicitud se recomienda verificar:



Si Colombia está incluida entre los países elegibles.

El nivel de estudios requerido.

El programa académico o área de trabajo que puede aplicar.

Los documentos solicitados.

La fecha y hora exactas de cierre.

Las condiciones de financiación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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