Una ciudad de Estados Unidos aprobó un histórico registro para uniones poliamorosas

La ciudad de West Hollywood, colindante con Los Ángeles y la lujosa Beverly Hills, en el estado de California, aprobó esta semana una ordenanza para permitir el registro de parejas de hecho para personas poliamorosas, una medida pionera en Estados Unidos que desafía el modelo tradicional de familia monógama.



La medida fue aprobada por unanimidad entre los cinco miembros que componen el concejo municipal para permitir a los 35.000 habitantes de esta ciudad registrar sus relaciones de pareja con la ciudad, otorgándoles derechos de visita hospitalaria y protecciones adicionales para los inquilinos, entre otros beneficios.

La normativa también otorga permiso para que puedan recibir las visitas de las parejas de los pacientes. (Lea también: Colombiana muerta en choque de jet en EE. UU. "hizo compras de Navidad, venía en diciembre": hermana)

Se considera pareja poliamorosa elegible para inscribirse en el registro aquella compuesta por un grupo de tres o más personas, siempre y cuando el enlace sea consensual y no exista parentesco consanguíneo entre ellos.

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Fundada en 1984 y con una extensión de unos cinco kilómetros cuadrados, la ciudad de West Hollywood pertenece al extenso condado de Los Ángeles y es conocida por desafiar las normas sociales y políticas tradicionales.

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Con una vibrante comunidad que alberga a más de un tercio de su población que se identifica como LGBTQ+, se convirtió en la primera ciudad del país con un órgano de gobierno mayoritariamente abiertamente gay.

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EFE

Editado por María Paula Rodríguez Rozo

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