La historia de Querubín, el perro antiexplosivos del Ejército que se convirtió en héroe en Chocó

En medio de las operaciones militares en el departamento del Chocó, un integrante de cuatro patas se ha convertido en protagonista de una historia de valentía, disciplina y lealtad. Se trata de Querubín, un perro de raza pastor belga malinois que pertenece al Batallón de Ingenieros Julio Londoño y que llamó la atención en redes sociales por su trabajo durante la inspección de un cilindro sospechoso en el municipio de Tadó.



El momento quedó registrado en un video difundido por la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional. En las imágenes se observa al canino atento a las indicaciones de su guía, el soldado profesional Andrés Felipe Giraldo, antes de iniciar la verificación del elemento abandonado. En el silencio, las órdenes del soldado fueron el sonido que le indicó a los habitantes de Tadó que había un ángel de cuatro patas trabajando por ellos. La escena permitió conocer un poco más sobre la labor de estos animales en las operaciones de detección de explosivos y, especialmente, sobre el vínculo que se construye entre ellos y los uniformados que los acompañan.

Querubín y su guía: cuatro años de trabajo en equipo

La relación entre Querubín y Andrés Felipe Giraldo lleva cuatro años. Durante este tiempo, ambos han desarrollado una conexión que resulta fundamental para las labores de búsqueda de artefactos explosivos. El canino tiene diferentes formas de comunicarle a su guía lo que detecta durante una inspección. Sus movimientos de cola y otras señales corporales permiten identificar si hay alguna situación que requiere atención. En el caso de Querubín, uno de los comportamientos que presenta cuando encuentra un posible explosivo es temblar.

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En realidad, cada perro puede manifestar de manera distinta una señal de alerta, por lo que sus guías deben aprender a reconocer sus comportamientos. Es un lenguaje no verbal que va más allá de cualquier conexión. Solo los binomios de estos perros los comprenden y conectan cada vez que se enfrentan a entrenamientos y a la vida real.



La seguridad de estos animales también es una prioridad durante las operaciones. Según explicó un integrante del grupo especializado, el porcentaje de afectación a la integridad de los ejemplares caninos durante las búsquedas es mínimo. En lo corrido del año, indicó, no se han registrado afectaciones en los perros del equipo.



El trabajo de Querubín hace parte de las operaciones que adelantan los grupos especializados del Ejército para detectar y neutralizar explosivos en el departamento. Según la información entregada durante el reporte, en lo corrido del año han sido desactivados 85 artefactos explosivos instalados por el ELN en la zona del San Juan y en corredores viales como las vías Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín. Las operaciones también se han desarrollado en municipios como Nóvita, San José del Palmar, Sipí y Tadó, donde se ha registrado presencia de estos elementos. En este contexto, los binomios conformados por un uniformado y un perro especializado cumplen una función importante para identificar posibles amenazas y contribuir a la seguridad de las comunidades.

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Un compañero sensible y juguetón

Más allá de su trabajo como perro antiexplosivos, Querubín tiene una personalidad que su guía conoce muy bien. Con 66 centímetros de estatura, es descrito como un animal enérgico, obediente y juguetón.

Andrés Felipe Giraldo asegura que es un perro sensible, al que le gusta recibir cariño y que no responde bien cuando le hablan fuerte. La relación entre ambos ha trascendido las labores militares hasta convertirse en un vínculo de compañía y afecto. "Somos uno solo", expresó el soldado al hablar de su compañero. También aprovechó para manifestarle el cariño que siente por él y destacar lo importante que es en su vida.

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La historia de Querubín recuerda el papel que cumplen los perros entrenados en las operaciones de seguridad y el vínculo de confianza que construyen con sus guías. En el Batallón de Ingenieros de las Ánimas, estos animales reciben cuidados y protección mientras desarrollan una labor que contribuye a proteger a los habitantes del Chocó.

María Paula Rodríguez Rozo

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