Este es el chat con el que Gustavo Petro habría ordenado mantener el contrato a Deicy Jiménez

Este es el primer chat que se conoce en el que el expresidente Gustavo Petro, desde su celular, habría dado la orden de mantenerle un contrato en el Ministerio del Interior a Deicy Jiménez, la mujer que denunció que así le pagaron por favores sexuales. Se trata de una comunicación de diciembre de 2025 entre el entonces presidente con Angie Rodríguez, directora del Dapre en ese momento.

A las 10:30 de la mañana, Rodríguez le escribió al mandatario: “El martes me dan en el Congreso de la República la máxima distinción, una condecoración por mi trabajo. La condecoración orden de la democracia Simón Bolívar, en el grado Gran Cruz”.

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Once minutos después envió otro mensaje que decía: “También fui admitida oficialmente al doctorado en estudios políticos con la Universidad Externado y me felicitaron por mi propuesta de tesis”.



Durante más de dos horas el expresidente no hizo comentario alguno. Solo hasta la 1:06 de la tarde le respondió a Angie Rodríguez para enviarle un PDF marcado como Deicy Jiménez. El documento iba acompañado con el siguiente mensaje: “Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de mininterior”. Frente a esa orden, Angie Rodríguez le contestó: “Perfecto señor presidente”.



Desde que la revista Semana reveló el testimonio de Deicy Jiménez, Petro ha negado a través de sus redes sociales haber pagado favores sexuales con contratos. El último de estos episodios ocurrió el 4 de noviembre, después de que la mujer revelara un video íntimo con el exjefe de Estado, quien contestó que "nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme. (...) Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno".

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No obstante, el chat confirmaría que sí habría existido una orden directa del presidente para mantenerle un contrato a Deicy Jiménez. Por el contexto de la comunicación, queda claro que ocurrió días previos a la condecoración otorgada a Angie Rodríguez por la Cámara de Representantes el 17 de diciembre de 2025.

Para ese momento, Deicy Jiménez tenía en ejecución un contrato por 11 millones de pesos con el Ministerio del Interior, firmado en agosto de 2025, el cual terminaba el 31 de diciembre de ese mismo año. La orden de Petro para mantener el contrato se habría cumplido, pues a la mujer le firmaron uno nuevo el 23 de enero 2026 por 30 millones de pesos. Estos contratos se suman a otros que Jiménez había firmado con otras entidades como la Superintendencia de Vigilancia y el Congreso.

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Este chat confirmaría las denuncias de Deicy Jiménez y de Angie Rodríguez. Esta última, desde hace varias semanas, se ha referido públicamente a la existencia de una supuesta red de mujeres. Incluso, aseguró que producto de sus denuncias la intentaron envenenar desde el propio gobierno Petro.

En conversación con este medio, Manuel Villanueva, el abogado de Angie Rodríguez, aseguró que le entregó a la Fiscalía los resultados de un examen toxicológico realizado en España, que confirmaría esa versión del intento de envenenamiento.

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“Lo que advierte es que efectivamente a la doctora Angie se le suministraron una serie de fármacos que pudieron haber terminado con la vida de ella. Ella tuvo que acudir a un laboratorio en el extranjero y el laboratorio practicó la prueba. Nosotros ayer le dijimos eso a la Fiscalía General de la Nación mediante un oficio y estamos esperando que la Fiscalía haga la solicitud formal a través de los organismos diplomáticos para traer esa prueba a Colombia”, declaró.

Según el documento, obtenido por Noticias Caracol, se trató de una prueba que dio positivo para tres sustancias que “pueden generar efectos tóxicos, pero son sustancias que tienen un margen terapéutico muy alto”, explicó Miguel Tolosa, toxicólogo y farmacólogo clínico del Hospital Infantil Universitario San José.

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Este examen, sumado al chat de Gustavo Petro, son las piezas más recientes de un escándalo que está investigando la justicia por el presunto uso de recursos públicos para pagos por servicios sexuales.



¿Qué entregó Deicy Jiménez a la Fiscalía?

Este jueves, la mujer estuvo por más de nueve horas en el búnker de la Fiscalía reunida con investigadores del CTI a quienes les entregó su celular, en el que estarían cada una de las pruebas de sus supuestos encuentros íntimos con el expresidente Petro.

El dispositivo será sometido a una extracción forense con el propósito de recuperar y analizar la información que pueda resultar relevante para la investigación. Jiménez asistió con su nueva abogada, Dina Luz Malo, tras la renuncia por amenazas de su anterior defensor Felipe Caballero. También la acompañó un magistrado instructor de la Corte Suprema de Justicia.

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De otro lado, el abogado Alejandro Carranza, representante del expresidente Petro, ha pedido que los elementos de prueba sean sometidos a verificaciones técnicas para establecer su autenticidad, origen y contexto. Insistió en que su cliente goza de la presunción de inocencia y negó que hubiera utilizado contratos estatales para obtener favores sexuales.

La Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección a la Secretaría del Senado para revisar los contratos que estarían a nombre de Deicy Jiménez. En medio de estas indagaciones, el presidente de la Sala de Casación Penal de ese tribunal, Carlos Roberto Solórzano, manifestó que “lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir en materia de si hubo contratos con dineros del Estado”. Recalcó que “los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado”.

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Entretanto, la Fiscalía también citó a diligencia de entrevista al director del Dapre, Carlos Andrés Ríos. La diligencia estaría prevista para el próximo 18 de noviembre.

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