Nuevo presidente de la JEP explica los recortes en el alto tribunal tras reducción de su presupuesto

El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, asumió el cargo con un llamado a que cesen los ataques contra ese tribunal transicional creado por el acuerdo que firmó el Gobierno nacional y la antigua guerrilla de las Farc en 2016. "Necesitamos (...) que cesen los ataques desinformados contra la JEP", expresó durante su discurso de posesión en un cargo que ocupará dos años y en el que reemplaza al magistrado Alejandro Ramelli.



El nuevo presidente de la JEP es abogado de la Universidad Libre de Bogotá, y especialista, magister y doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Fue presidente del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, y en la actualidad se desempeñaba como magistrado de la Sección de Apelación de la JEP, el órgano encargado de resolver las impugnaciones de las sentencias en primera instancia.



Recortes presupuestales y retos

El presupuesto de la JEP sufrió un recorte de 170.000 millones de pesos para 2027, por lo que la asignación para el tribunal pasaría de los 821.803 millones de pesos a 651.803 millones. Eso, expresó Rojas, "obliga a una restructuración sustancial de la JEP, en la que se está trabajando ya a marchas forzadas". (Lea también: De la Espriella dice que recorte previsto para la JEP en 2027 es para "priorizar justicia ordinaria")

"Debemos ajustar el nuevo plan estratégico, que nos servirá de hoja de ruta en los próximos cuatro años a partir del criterio pragmático de hacer más con menos, menos tiempo, menos recursos", explicó. Rojas agregó que "la afectación a la capacidad operativa para que la JEP cumpla su misionalidad es sensible, ello pone en riesgo grave e inminente no solo la culminación en tiempo de su responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los peores crímenes cometidos, sino especialmente ofrecer un tratamiento distinto a las víctimas". Sin embargo, aseguró que, durante su gestión, Colombia podrá "tener la certeza de que, a pesar del entorno social y político adverso, incluso hostil" que vive la JEP, este tribunal "cumplirá con sus responsabilidades".

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"Mientras quede en pie al menos un juez o una jueza en la JEP, se hará cumplir con independencia, imparcialidad, prudencia y templanza el acuerdo final de paz, las normas constitucionales y legales que lo desarrollan", añadió el magistrado.



En ese sentido, Rojas aseguró que entregarán el edificio donde funciona el tribunal. “La JEP se pasa de un edificio de 15.000 metros cuadrados a un edificio de 4.200 metros cuadrados”, declaró en Noticias Caracol, por lo que se cambiará “el modelo de trabajo, en donde vamos a privilegiar la virtualidad y un trabajo rotativo, porque de otra manera es imposible que en un espacio tan reducido logremos el cometido”.



Además, se reducirán los “esquemas de seguridad, tanto de la magistratura, como de la Fiscalía, de la JEP, pero también y muy dolorosamente, de los testigos, víctimas y comparecientes que están amenazados. En este punto en especial, queremos pedirle al Gobierno que asuma la responsabilidad en relación con la protección de toda esta población que está amenazada”, declaró el magistrado, quien también informó que se redujo en un 85 % la contratación de prestación de servicios, “que venía apoyando la defensa técnica de víctimas y victimarios, y el apoyo psicosocial a las víctimas”.

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La Jurisdicción ya había advertido que la reducción de recursos limitaría las audiencias en los territorios, la representación judicial de las víctimas y las medidas de protección para testigos y comparecientes.

Sobre el cumplimiento de la misión de la JEP, el presidente del alto tribunal dijo que se podrá hacer en la medida que “cesen los ataques mediáticos que se han hecho, es mi primera petición; y la segunda, que tengan la certeza -tanto las víctimas como los comparecientes- que mientras exista un juez en la JEP va a hacer cumplir sus responsabilidades constitucionales y legales. Vamos a cumplir en el tiempo de los 15 años previstos en las normas constitucionales y en el acuerdo final de paz, vamos a cumplir ese cometido”. Por eso, hizo un llamado al Congreso para “que revisen el carácter del acuerdo final de paz” para no reducir el tiempo de trabajo de la jurisdicción. (Lea también: Congreso aprueba proyecto que busca que la JEP termine en 2028: ¿qué implicaría?)

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REPORTERÍA DE JUAN ANDRÉS BELTRÁN, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE