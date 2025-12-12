¿El final de Airbnb en Colombia? El proyecto que cambiaría reglas de operación para la plataforma

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo divulgó un borrador de proyecto que definiría nuevas reglas del Registro Nacional de Turismo (RNT) e impone nuevas obligaciones a quienes ofrecen alojamientos por medio de plataformas digitales. Entre las empresas que se verían afectadas directamente por esta propuesta se encuentra la reconocida aplicación de alojamiento Airbnb, una de las herramientas más utilizadas para arrendamientos temporales en el país. Frente a las críticas recibidas por el proyecto, el Gobierno se pronunció sobre el futuro de esta plataforma.

El documento, que fue publicado el 2 de diciembre de este año en la página oficial del Ministerio, recibirá comentarios hasta el 17 de diciembre, conforme a lo previsto en la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1081 de 2015. En este periodo, prestadores, plataformas tecnológicas, autoridades locales y ciudadanos pueden enviar observaciones para que la norma sea ajustada antes de una posible expedición. De ser publicado oficialmente el proyecto, los cambios empezarían a aplicar el 18 de diciembre.



¿Cuáles serían las nuevas reglas para plataformas de arrendamientos temporales?

El documento propone modificaciones a la estructura del Registro Nacional de Turismo (RNT), el instrumento que identifica, habilita y regula a quienes ofrecen servicios turísticos en Colombia. Entre los cambios planteados se encuentra la obligación explícita de que los operadores de plataformas electrónicas de servicios turísticos, incluidas las dedicadas a arrendamientos de corta duración, se inscriban en el Registro como prestadores de servicios y asuman una serie de responsabilidades operativas. Entre los requisitos planteados se encuentran:



Retirar anuncios cuyo propietario no cuente con un Registro Nacional de Turismo vigente.

Conectarse directamente con los sistemas del Ministerio de Comercio para reportar información.

Verificar cada seis meses que los registros de sus anfitriones se encuentren actualizados.

Corroborar que cada inmueble cumple con el uso del suelo permitido para alojamiento turístico según el POT del municipio correspondiente.

Confirmar que el inmueble cumple con las reglas de propiedad horizontal.

Estas nuevas exigencias modifican el esquema tradicional del RNT, que operaba sobre un modelo declarativo, y lo acercan a uno de verificación previa. Para la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), este cambio equivale a un "retraso enorme".



Críticas al proyecto que propone modificaciones al RNT

La publicación del proyecto generó reacciones inmediatas por parte de plataformas digitales y propietarios que dependen de los ingresos provenientes de arrendamientos temporales, además de otros gremios. Aunque el decreto no menciona por nombre a ninguna empresa, Airbnb es la plataforma sobre la que giran la mayoría de inquietudes, dado que concentra la mayor cuota de mercado en esta modalidad.

Desde la CCIT se solicitó ampliar el plazo de discusión, especialmente por tratarse de temporada alta de turismo, cuando la actividad en Airbnb y otras plataformas aumenta significativamente. "Estamos bastante preocupados porque hay un proyecto de decreto que, efectivamente, dificultaría muchísimo, por no decir imposibilitaría, tanta legalidad y formalidad que se ha podido lograr desde la ley de turismo, estamos hablando hace aproximadamente cinco años", expresó Alberto Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) a W Radio.



"Hay nuevos requerimientos con un cambio de foco, con un cambio de chip, un cambio de paradigma por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que lo que generará es un retraso enorme en cuanto a la utilización o la posibilidad de uso de estas tecnologías", agregó el funcionario.



Gobierno se pronunció a críticas sobre proyecto

En respuesta a las observaciones iniciales, el Ministerio de Comercio aseguró que el objetivo del proyecto no es restringir el uso de plataformas digitales ni limitar la oferta de alojamientos temporales, sino fortalecer la formalidad y la transparencia en un sector que ha crecido de forma acelerada en la última década. La entidad indicó que la regulación busca garantizar que todos los actores operen bajo los mismos criterios, independientemente del canal que utilicen para ofrecer sus servicios, e incluso se refirió específicamente a las preocupaciones sobre Airbnb.



"El propósito no es regular ni limitar a las plataformas digitales como Airbnb, sino asegurar que todas las personas y empresas que ofrecen alojamiento, independientemente del canal que utilicen, cumplan reglas claras y operen bajo condiciones de formalidad, responsabilidad y condiciones de transparencia", se lee en el comunicado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El Gobierno señaló que desde el comienzo del proceso ha sostenido reuniones técnicas con plataformas, representantes del comercio electrónico, gremios turísticos y autoridades locales. Entre los participantes estuvieron Airbnb, AmCham, la Asociación Latinoamericana de Internet y otros actores del ecosistema. Según el Ministerio, estas conversaciones permitieron resolver dudas preliminares y recoger propuestas para ajustar el texto normativo antes de su expedición.

"El proyecto de decreto continúa en discusión técnica. Las mesas con el sector permanecen activas y el Ministerio seguirá recibiendo observaciones para construir una regulación equilibrada que reconozca la relevancia económica de estos modelos de negocio, establezca obligaciones proporcionales y contribuya a la formalización, la sostenibilidad y la convivencia en los territorios.", agregó el ente, que además aclaró que el documento sigue siendo un borrador técnico.



¿Qué es el Registro Nacional de Turismo (RNT)?

El RNT fue establecido mediante la Ley 300 de 1996 y su funcionamiento ha sido ajustado a través de distintas normas. En él deben inscribirse los prestadores de servicios turísticos, un concepto que abarca desde hoteles, hospedajes rurales y agencias de viaje hasta operadores de transporte turístico, guías, arrendadores de vehículos, concesionarios en parques, organizadores de bodas destino y plataformas electrónicas de servicios turísticos. La inscripción es requisito previo para operar y debe renovarse anualmente entre enero y marzo.

Este registro, administrado por las cámaras de comercio y supervisado por el Ministerio de Comercio, es una fuente de información para diseñar políticas públicas, desarrollar estudios sectoriales y orientar programas de financiamiento y promoción turística. Igualmente, permite acceder a incentivos tributarios y al sistema parafiscal administrado por FONTUR, siempre y cuando el prestador cumpla con la renovación y con la contribución correspondiente.

