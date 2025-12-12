¿Quiere ver jugar a la Selección Colombia en el Mundial 2026? Precios aproximados de vuelos

El ambiente alrededor del Mundial 2026 está moviendo los planes de viaje de mucha gente. Desde que se definieron los equipos rivales y se anunciaron las ciudades donde jugará la Selección Colombia, muchos colombianos están buscando vuelos y ajustando sus cuentas. Si usted desea apoyar a Colombia desde las ciudades donde jugará, Noticias Caracol le cuenta cuáles son los precios aproximados de tiquetes, según KAYAK.

El metabuscador de viajes hizo un análisis para mostrar cómo están los precios promedio de los tiquetes aéreos para esa época específica. Los datos se enfocaron en viajes programados entre el 10 de junio y el 20 de julio de 2026. Para que la comparación fuera relevante, se tomó como punto de partida la semana en la que se llevó a cabo el sorteo que definió el grupo de Colombia, es decir, del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2025. Esta información se comparó con las búsquedas hechas la semana anterior, del 23 al 29 de noviembre de este año.



El análisis se centra en varias ciudades clave, incluyendo Miami, Ciudad de México y Guadalajara, que serán sedes de partidos de la selección colombiana. También se incluyó a Nueva York, una ruta importante debido a que será el lugar donde se disputará la final del evento. Es importante tener presente que todos los precios presentados corresponden a promedios de vuelos de ida y vuelta en clase turista. Los datos muestran cómo variaron estos costos una vez que se supo el grupo y las ciudades a las que la gente buscaría viajar.



¿Cuánto cuesta viajar a las ciudades donde jugará Colombia en el Mundial 2026?

Miami, en Estados Unidos, es una de las rutas que mostró un aumento significativo en el precio promedio de los vuelos para la temporada de partidos. Antes de que se hiciera el sorteo oficial, el precio promedio de un vuelo a Miami se encontraba en $1.930.225. Después de que se anunció el grupo de Colombia y las ciudades sede, este precio subió a $2.404.041. Esta diferencia de precio es notable, representando un aumento del 25%. Para muchas personas en Colombia, Miami es un destino clave, ya sea para presenciar el ambiente futbolero o para disfrutar de actividades de entretenimiento que están cerca del torneo. El incremento en el costo reflejó este interés de forma rápida.



El impacto del sorteo también se vio reflejado en la cantidad de búsquedas que se hicieron. Los datos de KAYAK indican que, después del anuncio, las búsquedas de vuelos con destino a Miami se triplicaron, lo que ilustra cómo se activó la planeación de viaje entre los colombianos.

Pasando a México, las ciudades sede también presentaron movimientos importantes en sus costos promedio. La Ciudad de México registró un incremento, aunque mucho menor en comparación con Miami. Antes del sorteo, el precio promedio de los vuelos a la capital mexicana estaba en $1.770.450. Luego del anuncio, el costo subió a $1.871.409. Este aumento representa un 6% en el precio promedio de los tiquetes aéreos. Además del cambio en el precio, el interés por viajar a la Ciudad de México se disparó en términos de búsquedas. Los datos de KAYAK muestran que la cantidad de búsquedas de vuelos a este destino se multiplicó por 7 tras la confirmación de los partidos de Colombia.

La situación de Guadalajara, la otra ciudad sede en México para el equipo colombiano, fue diferente. En esta ciudad, el precio promedio de los vuelos mostró una disminución durante el periodo de análisis. Antes del sorteo, el precio promedio para volar a Guadalajara era de $2.384.008. Tras el anuncio de las ciudades sede, este precio promedio bajó a $2.242.280. Tanto Ciudad de México como Guadalajara se presentan como destinos donde los viajeros pueden combinar el interés por el deporte con la cultura y la gastronomía local.



Otras ciudades clave en el Mundial 2026

Aunque Nueva York no albergará partidos de la selección colombiana, su relevancia es alta porque es la ciudad seleccionada para la final del evento mundialista. Por esta razón, la ruta a Nueva York se considera estratégica para las personas que buscan vivir el ambiente alrededor del desenlace del torneo o aprovechar las conexiones que ofrece la ciudad. Al igual que Guadalajara, Nueva York experimentó una disminución en el precio promedio de los vuelos entre la semana anterior y la posterior al sorteo. Antes del anuncio oficial del grupo de Colombia, el precio promedio de los tiquetes aéreos a Nueva York era de $2.788.277. Después, el precio promedio bajó a $2.580.300. Esta variación representa una disminución del 7%.

El cambio en el costo hacia Nueva York es una muestra de cómo los precios reaccionaron tras la confirmación de las ciudades sede y las fechas importantes del torneo. A pesar de la disminución en el precio, el interés de viaje hacia Nueva York también aumentó. Las búsquedas de vuelos a esta ciudad subieron un 30% después del anuncio. Estos cambios en las búsquedas, tanto para Nueva York como para Miami y Ciudad de México, explican por qué muchos colombianos comenzaron a buscar vuelos apenas se conocieron los detalles de los partidos.

“Con ciudades sede distribuidas entre Estados Unidos, Canadá y México, la planeación estratégica puede marcar una diferencia significativa para quienes desean viajar. Nuestros datos muestran que algunas rutas hacia destinos clave ya reflejan variaciones en los precios promedio. Explorar alternativas cercanas, comparar opciones y usar herramientas para monitorear cambios ayuda a los viajeros a organizar su viaje de forma más clara y sencilla”, señaló Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de KAYAK.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

