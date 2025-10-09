Alcaldía de Medellín abrió cupos para aprender inglés gratis desde casa: incluye el certificado

La Alcaldía de Medellín, a través de la Agencia de Educación Postsecundaria, Sapiencia, anunció programas de formación gratuitos para fortalecer el bilingüismo en la ciudad. Y serán 5.000 personas las que pueden acceder sin costo a cursos virtuales de inglés. La iniciativa, que se desarrolla con el apoyo de la Ciudadela Digital, busca brindar herramientas para el aprendizaje del idioma en tres niveles: inglés básico, inglés intermedio y un curso especializado para el sector turístico.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 17 de octubre a las 4:00 p. m., y podrán participar todas las personas mayores de 15 años que vivan en Medellín o que puedan acreditar su residencia en el último año. Quienes se postulen deben contar con conexión a internet y conocimientos básicos en el manejo de computadores o dispositivos digitales, ya que los programas se desarrollarán completamente en modalidad virtual y autogestionable.

El director general de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene, explicó que esta nueva oferta educativa pretende ampliar las oportunidades de formación continua en la ciudad y contribuir al desarrollo personal y profesional de los ciudadanos. "Nuestro objetivo es seguir brindando espacios de aprendizaje accesibles y de calidad. Estos cursos permitirán que jóvenes y adultos fortalezcan sus competencias comunicativas en inglés, mejoren sus posibilidades laborales y puedan desenvolverse con mayor facilidad en contextos globales", afirmó el funcionario.



La oferta formativa comprende tres programas con diferentes enfoques y duraciones, diseñados para responder a las necesidades de la comunidad general y del sector turístico. Todos los cursos serán certificados por Sapiencia y estarán alojados en la plataforma de la Ciudadela Digital.



Aprenda inglés gratis en Medellín con estos cursos virtuales

Inglés básico

El curso de Inglés básico, con una duración de 48 horas, está dirigido a personas interesadas en adquirir las nociones fundamentales del idioma. Su contenido está orientado al desarrollo de competencias comunicativas que permitan interactuar en situaciones cotidianas.

Los participantes abordarán temas relacionados con vocabulario esencial, estructuras gramaticales básicas, pronunciación, comprensión auditiva y lectura. Este nivel corresponde a los estándares A1 y A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).



El programa busca fortalecer la integración de los estudiantes al ámbito académico y laboral, brindándoles herramientas que faciliten el acceso a oportunidades de formación superior o empleo. Su metodología promueve el aprendizaje significativo, enfocándose en actividades prácticas que conecten el conocimiento con la vida diaria del participante.



Inglés intermedio

Para quienes ya tienen un conocimiento básico del idioma, Sapiencia ofrece el curso de Inglés intermedio, también con una duración de 48 horas. En este nivel se profundiza en habilidades de comprensión, escritura y expresión oral.

El plan de estudios se centra en el uso del lenguaje en contextos más complejos, la ampliación del vocabulario, la inferencia de significados a partir de textos, la parafraseo de ideas y la adecuación lingüística según cada situación. Los contenidos están alineados con el nivel B1 del MCER, correspondiente a un usuario independiente.

De acuerdo con la información publicada por Sapiencia, este programa pretende que el estudiante pueda desenvolverse en interacciones cotidianas con mayor confianza y fluidez. Además, su enfoque práctico busca que el aprendizaje del idioma se convierta en una herramienta para el trabajo y la formación continua.



Inglés básico para el sector turístico

Una de las apuestas más destacadas de esta convocatoria es el curso de Inglés básico para el sector turístico, especialmente diseñado para personas que trabajan en áreas relacionadas con el transporte, la hotelería o la atención al visitante.

Con una duración de 16 horas, el programa ofrece herramientas lingüísticas adaptadas a las situaciones más frecuentes en la atención de turistas. Incluye módulos sobre comunicación con transportadores, botones y personal de recepción, así como expresiones útiles para orientar a los visitantes, ofrecer indicaciones, manejar emergencias y garantizar una atención adecuada.

La secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María Mejía, destacó la importancia de esta formación para el fortalecimiento del sector. "Capacitar al personal turístico en inglés básico permite ofrecer una mejor experiencia a quienes llegan a Medellín. Además, mejora la comunicación, la calidad del servicio y la proyección internacional de la ciudad como destino atractivo y preparado para recibir visitantes de todo el mundo", indicó.

El decreto 3870 de 2006, base normativa de este plan, estableció los parámetros de evaluación según el Marco Común Europeo de Referencia, y desde entonces los gobiernos locales han adoptado programas que promuevan la formación en idiomas como una herramienta de competitividad. Medellín, por su parte, ha sido una de las ciudades que más ha apostado por este modelo, articulando esfuerzos institucionales con universidades y centros de innovación.



Cursos de inglés con la Alcaldía de Medellín serán certificados

Los tres cursos de inglés se desarrollarán bajo una modalidad virtual autogestionable, lo que significa que cada participante podrá avanzar a su propio ritmo, sin horarios fijos. El material estará disponible en línea las 24 horas del día y contará con recursos interactivos que facilitarán el aprendizaje autónomo.

Al finalizar cualquiera de los programas, los estudiantes recibirán un certificado de participación otorgado por Sapiencia, reconocimiento que respalda la formación adquirida y puede ser incorporado al perfil académico o laboral de los participantes.

El programa de formación en inglés de Sapiencia hace parte de la estrategia de educación postsecundaria que la Alcaldía de Medellín ha venido consolidando para promover la inclusión educativa, la innovación y la actualización profesional. Esta iniciativa se suma a los esfuerzos del Plan Nacional de Bilingüismo, impulsado por el Ministerio de Educación Nacional, que busca fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras desde la educación básica hasta la media, con el fin de desarrollar competencias de ciudadanos globales y fomentar oportunidades académicas y laborales.



Cómo inscribirse a cursos de inglés

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 17 de octubre a las 4:00 p. m. en el portal oficial arrobamedellin.edu.co. En esa plataforma se encuentra el formulario de registro y los detalles sobre los tres cursos disponibles. La convocatoria está dirigida a residentes de Medellín mayores de 15 años que deseen fortalecer sus habilidades en inglés, ya sea por motivos académicos, laborales o personales.

Con esta iniciativa, la ciudad continúa avanzando en su propósito de consolidarse como un territorio educativo e inclusivo, donde el acceso a la formación en lenguas extranjeras se convierta en una oportunidad real de crecimiento para toda la comunidad.

