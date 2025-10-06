Universidad de California lanzó curso gratis para aprender inglés desde casa: link para inscribirse

Aprender inglés se ha vuelto una necesidad básica para acceder a estudios internacionales, oportunidades laborales y contenidos académicos. Con el propósito de ampliar el acceso a esta competencia, la Universidad de California, Irvine, abrió de manera gratuita su curso virtual "Aprenda inglés: gramática inicial", disponible en la plataforma Coursera. La formación está dirigida a personas que desean empezar desde cero y busca fortalecer los fundamentos del idioma a través de un aprendizaje autónomo y flexible.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El programa está diseñado para quienes comienzan desde cero o poseen conocimientos muy limitados. Su estructura combina explicaciones teóricas, ejemplos prácticos y ejercicios de aplicación que permiten avanzar a un ritmo personal. Además, no requiere experiencia previa, lo que facilita el acceso a personas de diferentes edades, profesiones y contextos educativos, y está orientado a quienes buscan construir una base sólida en gramática y comprensión del idioma.

El programa tiene una duración aproximada de cuatro semanas, con una dedicación sugerida de entre 8 y 10 horas por semana. Está dividido en tres módulos principales, que abordan los fundamentos de la gramática inglesa. Cada módulo incluye material audiovisual, lecturas cortas, actividades interactivas y cuestionarios de autoevaluación.



Universidad de California lanzó curso virtual para aprender inglés

Los contenidos se desarrollan en el siguiente orden:



Formas verbales y presente simple: Se introduce la estructura básica de las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en presente simple. También se explica la formación y el uso de los verbos en este tiempo, junto con aspectos esenciales del sujeto y los pronombres personales.

Se introduce la estructura básica de las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en presente simple. También se explica la formación y el uso de los verbos en este tiempo, junto con aspectos esenciales del sujeto y los pronombres personales. Preguntas, presente progresivo y futuro: Este módulo amplía las nociones del primero e incorpora los tiempos progresivos, los auxiliares y las expresiones de futuro. El objetivo es familiarizar al estudiante con las estructuras más comunes de comunicación cotidiana.

Este módulo amplía las nociones del primero e incorpora los tiempos progresivos, los auxiliares y las expresiones de futuro. El objetivo es familiarizar al estudiante con las estructuras más comunes de comunicación cotidiana. Tiempo pasado simple: El último curso presenta la conjugación y uso del pasado simple, un paso clave para comprender textos, narraciones breves y conversaciones sobre experiencias pasadas.

Cada sección concluye con un proyecto de aprendizaje aplicado, en el cual los participantes deben poner en práctica las estructuras aprendidas mediante ejercicios escritos y orales. Los resultados de estos proyectos, según indicó la universidad, refuerzan la comprensión gramatical y permiten al estudiante evaluar su progreso real en el uso del idioma.



¿Qué enseña el curso de inglés de la Universidad de California?

El curso se dicta en formato completamente virtual, por lo que no es necesario asistir a clases presenciales. Los estudiantes pueden acceder a las lecciones desde un computador o un dispositivo móvil, a cualquier hora del día y desde casa. La plataforma Coursera facilita el seguimiento individual del avance, ofrece recordatorios automáticos y permite descargar los materiales para estudio sin conexión.



El contenido es impartido en inglés, lo que estimula la inmersión desde el primer día. Sin embargo, la dificultad está adaptada para principiantes, de modo que las explicaciones son simples y graduales. La instructora principal es Raquel Fernández, docente de la Universidad de California, Irvine, quien ha guiado a más de 150.000 estudiantes en cursos relacionados con el aprendizaje del idioma.

Publicidad

Una ventaja del programa es su plan de estudio flexible. El participante puede elegir avanzar sin límite de tiempo, pausar las lecciones o repetirlas tantas veces como sea necesario. Además, al completar las actividades, tiene la posibilidad de obtener un certificado digital, el cual puede añadirse al perfil de LinkedIn, al currículo o a otras plataformas profesionales. Este documento es opcional y tiene costo, pero la inscripción y el acceso al contenido del curso son totalmente gratuitos como prueba.



¿Cómo inscribirse a curso virtual de inglés?

El proceso de inscripción es sencillo y solo requiere conexión a internet. Estos son los pasos a seguir:



Ingrese a la página de Coursera y buscar el curso "Learn English: Beginning Grammar" de la Universidad de California, Irvine.

Seleccione el botón "Inscribirse gratis" .

. Cree una cuenta en Coursera o inicie sesión si ya posee una.

Elija la opción gratuita para acceder a las clases sin pagar. Si desea obtener el certificado, puede abonar el costo correspondiente más adelante.

Una vez registrado, el estudiante puede comenzar de inmediato o programar su propio calendario de estudio.

Para quienes no puedan asumir el pago del certificado, Coursera ofrece la opción de solicitar ayuda financiera, disponible en algunos cursos. Esta alternativa requiere completar un formulario breve donde se explica el interés académico y la imposibilidad de costear el valor de la certificación.



Habilidades que se desarrollan en el curso de inglés

A lo largo de las cuatro semanas, los participantes adquieren competencias esenciales en:



Gramática inglesa básica.

Formación de oraciones y uso de tiempos verbales.

Vocabulario elemental para situaciones cotidianas.

Comprensión lectora y auditiva.

Competencia lingüística general y confianza al expresarse.

El curso busca que los estudiantes sean capaces de identificar patrones comunes del idioma y emplearlos correctamente, tanto en contextos escritos como orales. Al finalizar, contarán con una base que les permitirá avanzar hacia niveles intermedios o integrarse a otros programas de inglés disponibles en la misma plataforma. Quienes decidan inscribirse podrán avanzar de acuerdo con su propio ritmo y necesidades, con la garantía de recibir materiales elaborados por una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co