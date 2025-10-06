En vivo
Noticias Caracol En Vivo
ESTILO DE VIDA
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Universidad de California lanzó curso gratis para aprender inglés desde casa: link para inscribirse

Universidad de California lanzó curso gratis para aprender inglés desde casa: link para inscribirse

El curso, disponible en Coursera, enseña paso a paso la gramática básica y brinda materiales interactivos para avanzar a ritmo propio. Le contamos cómo inscribirse.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 6 de oct, 2025
Universidad de California lanzó curso virtual para aprender inglés desde casa: link para inscribirse
La formación está dirigida a personas que desean empezar desde cero en el inglés. -
Freepik

