¿Sabía que puede estudiar inglés gratis en el Sena? Hay cursos virtuales para alcanzar el nivel B2

El dominio del idioma inglés se ha convertido en una competencia transversal en múltiples sectores productivos. En respuesta a esta necesidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ha desarrollado el programa English Does Work, una estrategia de formación virtual compuesta por trece niveles, accesible de forma gratuita a través de la plataforma Betowa. Este programa permite avanzar desde un nivel básico hasta alcanzar el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), fortaleciendo el perfil ocupacional de los aprendices.



Aprenda inglés con el Sena: son 13 niveles de formación

El programa English Does Work está organizado en trece niveles progresivos, cada uno con una duración aproximada de 48 a 60 horas. La formación está alineada con los estándares del MCERL y se distribuye de la siguiente manera:



Niveles 1 a 4: Nivel A1 (usuario básico)

Niveles 5 a 8: Nivel A2 (usuario básico)

Niveles 9 a 10: Nivel B1 (usuario independiente)

Niveles 11 a 13: Nivel B2 (usuario independiente)

Cada nivel desarrolla competencias en comprensión auditiva, lectura, expresión oral y escrita, con énfasis en contextos sociales y laborales. Estos serían los temas a aprender de acuerdo con el nivel:



Nivel 1: duración de 48 horas

Gramática



Presente simple del verbo «to be» (am, is, are) en forma afirmativa, negativa e interrogativa.

Uso del verbo «like».

Pronombres sujeto y objeto.

Sustantivos comunes y propios relacionados con ocupaciones.

Artículos definidos e indefinidos (the, a, an).

Preposiciones de tiempo (in, on, at).

Verbos comunes para expresar rutinas personales y laborales.

Vocabulario



Expresiones formales e informales de saludo y despedida.

Colores, números, nombres, nacionalidades, ocupaciones y direcciones.

Familia, pasatiempos, horas del día y gustos.

Pronunciación



Abecedario.

Terminaciones en -s.

Nivel 2: duración de 48 horas

Gramática



Preguntas con WH (where, when, how often).

Adjetivos demostrativos (this, that, these, those).

Presente simple: afirmativas, negativas e interrogativas.

Uso de preposiciones de lugar (on, in, at, next to, behind).

Adjetivos calificativos: posición antes de sustantivos y con el verbo «to be».

Adverbios de intensidad (very, really).

Verbos para expresar gusto e interés (like, enjoy, love, hate).

Expresión de posesión (‘s, possessive adjectives).

Presente continuo: acciones actuales y estructuras con verbos terminados en -ing.

Vocabulario



Lugares comunes, objetos y actividades de tiempo libre.

Miembros de la familia y relaciones personales.

Días, fechas y expresiones de tiempo (at the moment, now, right now).

Pronunciación



Sonidos conectados (linking sounds).

Nivel 3: duración de 48 horas

Gramática



Verbos de localización (turn, go, take, get) y uso del modo imperativo.

Verbos modales (can, could).

Sustantivos contables e incontables; uso de how much y how many.

Cuantificadores (some, any, too much/many, enough).

Expresión «there is/are» y preposiciones de lugar (in front of, behind, next to, between).

Presente simple y continuo: afirmativas, negativas e interrogativas.

Adverbios de tiempo (now, today, at the moment).

Conectores de secuencia (first, second, after that).

Expresiones con when y while.

Vocabulario



Direcciones cardinales (north, south, east, west).

Lugares de la ciudad, alimentos, bebidas y unidades de medida.

Precios y moneda.

Pronunciación



Fonema th.

Números cardinales y pronunciación de alimentos y bebidas.

Nivel 4: duración de 48 horas

Gramática



Forma del pasado del verbo «to be» (was, were).

Expresiones de tiempo en pasado (ago, last, yesterday).

Pasado simple: forma, función y pronunciación (verbos regulares e irregulares).

Preguntas con «wh» (who, when, what, where).

Pasado progresivo: forma, función y auxiliares (was, were).

Adverbios de tiempo en pasado (when, before, after, until, since).

Reported speech: pasado simple y progresivo.

Vocabulario



Sentimientos y etapas de la vida (niñez, juventud, adultez).

Vida social, familiar, personajes históricos, monumentos y eventos históricos.

Rutinas laborales y sociales.

Nivel 5: duración de 48 horas

Gramática



Presente simple: función, forma y pronunciación.

Comparativos y superlativos.

Adjetivos calificativos: tipos y reglas para comparar y resaltar superioridad.

Verbos modales (can, could, should, may, might).

Futuro (will, be going to).

Condicional cero y primer condicional.

Vocabulario



Seres vivos, lugares y objetos.

Vida personal, social y laboral.

Vacaciones y clima.

Expresiones de tiempo (today, tomorrow, soon, this week, next year).

Pronunciación



Adjetivos regulares e irregulares.

Sonidos /s/ y pronunciación de «may» y «might».

Nivel 6: duración de 48 horas

Gramática



Presente perfecto: preguntas, respuestas, verbos en participio pasado, expresiones de tiempo (just, already, yet, for, since).

Diferencias entre presente perfecto y pasado simple.

Condicional segundo y tercero: deseos y situaciones imaginarias (If I were…, I would… / If I had…, I would have…).

Marcadores de discurso para narrar eventos en secuencia (then, after, since, finally).

Vocabulario



Viajes, servicios, actividades de ocio y estilos de vida.

Expresiones de tiempo (how long, recently, yesterday, ago).

Pronunciación



Entonación en preguntas.

Verbos regulares e irregulares en pasado (-ed).

Verbos terminados en «ing».

Nivel 7: duración de 48 horas

Este curso está enfocado en desarrollar habilidades intermedias del inglés, incluyendo gramática, vocabulario y pronunciación:



Gramática: uso y forma del pasado simple, presente perfecto y pasado perfecto. Comparaciones con adverbios (carefully, slowly, simply, easily, loudly). Adverbios de grado (too, enough, extremely, just, absolutely).

Marcadores del discurso: conectores narrativos como once upon a time, meanwhile, suddenly, later, finally. Estructura textual para anécdotas.

Funciones discursivas: expresiones de exclamación (I’m not surprised, you’re joking? Lucky you! What a nightmare! Wow!).

Vocabulario: expresiones de tiempo (just, already, yet, still, for, since), actividades de ocio, viajes y experiencias de vida.

Pronunciación: ritmo y entonación en frases comunes.

Nivel 8: duración de 48 horas

Este curso avanza en habilidades intermedias del inglés con un enfoque en gramática, vocabulario y comprensión lectora:



Gramática: uso y forma en tiempos verbales como presente, pasado simple, presente perfecto, pasado perfecto. Reported speech (directo e indirecto). Verbos modales (say, mention, tell, ask).

Marcadores del discurso: conectores de causa y secuencia (moreover, furthermore, besides).

Funciones discursivas: características y diferencias entre textos descriptivos, expositivos y periodísticos.

Vocabulario: colocaciones (heavy snow, deep sleep), verbos compuestos (take off, turn down), actividades laborales (apply for a job, health insurance).

Comprensión lectora: técnicas de skimming y scanning.

Nivel 9: duración de 48 horas

En este nivel, se profundiza en narraciones en inglés, tiempos verbales complejos y expresiones específicas:

Gramática



Tiempos verbales: pasado perfecto, pasado continuo, pasado perfecto continuo.

Hábitos en el pasado con «would» y «used to».

Expresiones para indicar futuro en tiempo pasado (was/were supposed to).

Tercer condicional y expresiones de lamento (If I had…, I would have).

Vocabulario



Narraciones: expresiones de tiempo en pasado (once upon a time, later, finally).

Sentimientos y emociones, linkers secuenciales (first, then, finally).

Pronunciación



Contracciones y reducción de vocales.

Ritmo y entonación en narraciones.

Temas: literatura, arte, cultura, costumbres y eventos desafortunados.

Nivel 10: duración de 48 horas

Este nivel está diseñado para desarrollar habilidades avanzadas en gramática, pronunciación y expresión en inglés, enfocándose en:



Tercer condicional, modales en pasado (should have, could have).

Futuro en tiempo pasado (was/were supposed to).

Voz pasiva con modales, predicciones (will, future continuous).

Temas: Planes personales y laborales, supersticiones, lenguaje coloquial, viajes y negocios.

Pronunciación: Contracciones, sonidos combinados, ritmo y entonación.

Funciones discursivas: Expresiones para opinar, interrumpir, cambiar temas y continuar conversaciones.

Nivel 11: duración de 48 horas

Este curso avanza en gramática, argumentación y discurso en inglés, ofreciendo contenidos clave como:



Gramática: modales (can, could, might), reporting verbs (agree, advise, suggest).

Marcadores del discurso: conectores de contraste y expresiones argumentativas.

Pronunciación: unión de sonidos y pausas en el discurso.

Temas: empleos, profesiones, servicio al cliente y argumentación efectiva.

Funciones discursivas: presentar ideas, argumentar y contraargumentar de manera lógica y estructurada.

Nivel 12: duración de 48 horas

Modales (can, could, might), third conditional, tiempos mixtos.

Cláusulas relativas (definidas, indefinidas) y adverbiales.

Comparación entre past simple y past perfect.

Pronunciación: acento enfático, contrastivo y errores comunes en pronunciación.

Temas: tecnología, problemas globales, emociones y cualidades personales.

Funciones discursivas: expresiones coloquiales, liderar conversaciones, tomar la iniciativa en discusiones.

Nivel 13: duración de 48 horas

Gramática



Verbos para reportar (Reporting verbs).

Intensificadores y tiempos verbales avanzados (infinitivos, gerundios, conectores y phrasal verbs).

Cláusulas complejas: definidas, indefinidas, nominales y adverbiales.

Collocations y phrasal verbs extendidos.

Funciones discursivas



Técnicas de lectura rápida (Skimming y Scanning).

Expresiones para contrastar opiniones.

Uso de marcadores discursivos (conjunciones de tiempo, causa-efecto y contraste).

Temas de actualidad



Economía, doctrinas políticas, medios de comunicación.

Problemáticas globales: sociales, culturales, ambientales, políticas y económicas.

Educación, ciencia, tecnología, arte y más.

Pronunciación



Reducción de vocales no acentuadas.

Ritmo, entonación y combinación de sonidos.

¿Cómo inscribirse a los cursos de inglés con el Sena?

La plataforma Betowa es el nuevo entorno virtual de aprendizaje del Sena, diseñado para centralizar y facilitar el acceso a los programas de formación. A través de esta plataforma, los usuarios pueden inscribirse, realizar los cursos, acceder a contenidos interactivos, presentar evaluaciones y hacer seguimiento a su progreso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para ingresar al programa English Does Work, es necesario contar con un usuario registrado en Betowa. El proceso de inscripción es gratuito y está disponible para cualquier persona interesada en mejorar su nivel de inglés, sin importar su nivel educativo o experiencia previa. Una vez registrado, el aprendiz puede iniciar desde el nivel 1 o realizar una prueba de clasificación para ubicar su nivel actual.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL