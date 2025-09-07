Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
VIAJE A WASHINGTON
VALERIA AFANADOR
RELLENO DOÑA JUANA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Sabía que puede estudiar inglés gratis en el Sena? Hay cursos virtuales para alcanzar el nivel B2

¿Sabía que puede estudiar inglés gratis en el Sena? Hay cursos virtuales para alcanzar el nivel B2

El programa English Does Work con el Sena está organizado en trece niveles progresivos, cada uno con una duración aproximada de 48. Le explicamos en qué consiste cada nivel y cómo inscribirse.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 07, 2025 12:31 p. m.
Comparta en:
Cómo inscribirse a la segunda convocatoria virtual del Sena
Cómo inscribirse a los cursos gratis de inglés con el Sena -
Sena - Getty Images