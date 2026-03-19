Así puede postularse a cursos sin costo sobre IA que ofrece Nequi y Amazon Web Services (AWS)

Dos actores del sector tecnológico y financiero anunciaron una convocatoria para ofrecer formación sin costo en inteligencia artificial y computación en la nube. La colaboración es entre Nequi y Amazon Web Services (AWS), que habilitará cientos de miles de cupos para ciudadanos interesados en fortalecer sus habilidades en estas áreas.

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El programa hace parte de AWS Entrena Colombia, una iniciativa que tiene como meta capacitar a 500.000 personas en el país hacia 2028. Dentro de este objetivo, Nequi aportará hasta 300.000 cupos a través de su plataforma educativa, denominada Escuela Nequi Negocios, dirigida principalmente a emprendedores, trabajadores independientes y pequeños negocios.

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Los contenidos estarán disponibles en formato digital y podrán consultarse en cualquier momento. Además, incluirán sesiones en vivo con expertos, lo que permitirá la interacción directa con los participantes. Según la información entregada, también habrá un asistente virtual basado en inteligencia artificial que apoyará el proceso de aprendizaje, resolviendo dudas relacionadas con los cursos.



Las entidades citaron un informe de Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, que asegura que "el 86% de los empleadores espera que estas tecnologías impacten significativamente sus operaciones antes de 2030, una señal de que estas capacidades serán cada vez más relevantes para la productividad, la toma de decisiones y el crecimiento de organizaciones y emprendimientos de todos los tamaños"



Cómo postularse a convocatoria de Nequi y AWS

La inscripción al programa ya está habilitada y se realiza a través de un sitio web dispuesto para este fin. Entre los requisitos, se encuentra ser usuario de Nequi y completar un registro básico con datos personales. No se exige experiencia previa en temas tecnológicos, lo que amplía el acceso a personas que apenas están comenzando a familiarizarse con estas herramientas. Este es el paso a paso:



Ingrese al sitio web habilitado para la convocatoria por medio de este link.

Complete el formulario de inscripción con:

Nombre y apellido

Género

Correo electrónico

Número de celular

Confirme el registro para acceder a la plataforma de formación.

Desde la compañía señalan que la alianza con AWS busca "capacitar a 500.000 personas en inteligencia artificial y computación en la nube hacia 2028 donde Nequi contribuirá al programa ofreciendo 300.000 cupos de formación a través de su propia ruta de aprendizaje digital denominada 'Escuela Nequi Negocios'" y también pretende "acompañar a los emprendedores en el manejo integral de sus negocios".

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Al finalizar los cursos, los participantes recibirán certificaciones digitales que podrán incluir en sus hojas de vida o perfiles profesionales. Estas certificaciones no sustituyen títulos académicos formales, pero pueden servir como evidencia de habilidades específicas en áreas tecnológicas.

Por su parte, AWS señaló que uno de sus objetivos es "eliminar las barreras y temores que hoy impiden a miles de personas dar el primer paso hacia la transformación digital. Queremos que cada colombiano pueda usar la tecnología para transformar su carrera, impulsar sus proyectos y contribuir al desarrollo económico y social de Colombia".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co