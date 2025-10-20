En vivo
ECONOMÍA  / Nequi restablece sus servicios en Colombia tras la caída de AWS (Amazon Web Services)

Nequi restablece sus servicios en Colombia tras la caída de AWS (Amazon Web Services)

Luego de la caída global de Amazon Web Services (AWS) que afectó a múltiples plataformas digitales, la mayoría de los servicios de Nequi y Bancolombia ya fueron restablecidos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 20 de oct, 2025
Nequi restablece sus operaciones en Colombia tras la caída de Amazon Web Services
Según el equipo técnico de Amazon, la interrupción se debió a un problema en su sistema de resolución DNS dentro de Amazon DynamoDB. -
Getty Images/ Nequi

