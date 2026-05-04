Estas son las mejores universidades en Bogotá para estudiar en 2026, según reconocido ranking

El sistema universitario colombiano volvió a ser medido bajo nuevos criterios definidos por la reconocida firma U-Sapiens 2026-1, gracias a un ranking publicado a finales de abril. La actualización reorganizó posiciones y amplió el número de instituciones evaluadas. En esta edición, 106 universidades lograron clasificarse, frente a las 71 que aparecían en la versión anterior, lo que evidencia un crecimiento importante en la base del sistema.

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El cambio más relevante de este año está en la forma de evaluar las revistas científicas. A diferencia de años anteriores, en los que se utilizaban clasificaciones locales, ahora se adopta un modelo basado en la plataforma internacional MIAR. Este ajuste permite medir con mayor precisión la visibilidad de la producción académica, teniendo en cuenta múltiples bases de datos y la vigencia de las publicaciones.

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A pesar de esta transformación, los primeros lugares del ranking a nivel nacional muestran estabilidad. La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, se mantiene en el primer puesto, seguida por la Universidad de Antioquia. En tercer lugar aparece la Universidad de los Andes, que logró subir una posición, mientras que la Universidad del Valle y la Universidad Javeriana completan los cinco primeros puestos.



Bogotá concentra una parte importante de las instituciones mejor posicionadas. Dentro del top 10, al menos cinco universidades tienen sede principal en la capital, lo que confirma su peso en la producción investigativa del país.



Las mejores universidades en Bogotá para estudiar en 2026, según Sapiens Research

Universidad Nacional de Colombia (puesto #1 en el ranking nacional) Universidad de los Andes (puesto #3 en el ranking nacional) Pontificia Universidad Javeriana (puesto #5 en el ranking nacional) Universidad del Rosario (puesto #10 en el ranking nacional) Universidad Externado de Colombia (puesto #15 en el ranking nacional) Universidad Distrital Francisco José de Caldas (puesto #16 en el ranking nacional) Universidad Santo Tomás (puesto #17 en el ranking nacional) Universidad Militar Nueva Granada (puesto #19 en el ranking nacional) Universidad El Bosque (puesto #21 en el ranking nacional) Universidad de La Salle (puesto #28 en el ranking nacional)

¿Qué mide el Ranking U-Sapiens?

La clasificación se construye a partir de tres variables principales:



Revistas científicas indexadas

Programas de maestría y doctorado activos, con datos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia

Grupos de investigación categorizados por Minciencias

Para esta edición, los cambios se concentran en la medición de revistas y en la actualización de programas de posgrado, que varían con frecuencia. En contraste, la variable de grupos de investigación se mantiene con base en la última convocatoria disponible.



Las 10 universidades mejor posicionadas en Colombia

A pesar de los ajustes metodológicos, los primeros lugares del ranking se mantienen con pocas variaciones. La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, continúa en el primer puesto, seguida por la Universidad de Antioquia. Este es el ranking de las mejores 10:



Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

Universidad de Antioquia

Universidad de los Andes

Universidad del Valle

Universidad Javeriana

Universidad Industrial de Santander

Universidad Nacional de Colombia (Medellín)

Universidad Pontificia Bolivariana

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC

Universidad del Rosario

En el conjunto de las 15 mejores, se observa una mezcla entre universidades públicas y privadas, aunque las instituciones estatales continúan concentrando una parte importante de la actividad investigativa. Según el informe, aportan cerca del 62% del puntaje total dentro de este grupo.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co