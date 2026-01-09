British Council lanzó 10.000 cupos para aprender inglés sin costo desde casa: link para aplicar

El British Council, junto con el Banco Santander, a través de su plataforma Santander Open Academy, abrieron una nueva convocatoria internacional para acceder a un programa sin costo de formación en inglés en modalidad virtual. La iniciativa, que comenzará en mayo de 2026, ofrece 10.000 cupos para un curso autodidacta de ocho semanas y la posibilidad de que 1.500 participantes continúen con una segunda fase de 20 semanas que incluye clases en línea con docentes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El programa de formación en inglés está dirigido a personas mayores de 18 años que residan en países como Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, España, Alemania, Portugal, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay. De acuerdo con la información publicada por las entidades organizadoras, el programa no exige ser estudiante universitario ni cliente del banco.



El único requisito académico es haber cumplido la mayoría de edad y completar el proceso de inscripción a través de la plataforma Santander Open Academy, además de realizar unas pruebas psicométricas orientadas a medir habilidades y competencias. La inscripción estará habilitada entre el 7 y el 23 de marzo de 2026, y los resultados del proceso de selección comenzarán a notificarse por correo electrónico a partir del 1 de abril.



¿Cómo son seleccionados los aspirantes a este curso?

El acceso a uno de los 10.000 cupos no depende del nivel de inglés previo, pues la convocatoria se basa en evaluaciones psicométricas diseñadas para identificar competencias relacionadas con el aprendizaje, el compromiso y el desempeño académico.



Estas pruebas, según informaron las organizaciones, no son exámenes de idioma, sino instrumentos estandarizados que miden capacidades cognitivas y habilidades generales. Los aspirantes deberán completar dos evaluaciones, preferiblemente en su lengua materna, cuyo enlace será enviado al correo electrónico registrado.

Publicidad

El British Council será el encargado de realizar la selección final y quienes resulten admitidos tendrán un plazo de siete días para confirmar su participación; de no hacerlo, los cupos serán reasignados a personas en lista de espera.

Para el desarrollo del curso, es necesario contar con conexión estable a internet y acceso a un computador. Aunque la plataforma permite el uso desde dispositivos móviles o tabletas, esta opción no es la más recomendable para completar todas las actividades.

Publicidad

Durante la primera etapa se otorgarán insignias por módulos completados. En la segunda, se habilitará el certificado final, el cual deberá descargarse antes de que cierre el programa, ya que no se expedirá posteriormente. El proceso de inscripción puede hacerlo mediante este link.



Programa del British Council se divide en dos estapas

Etapa 1

La etapa 1 está dirigida a los 10.000 seleccionados iniciales y consiste en un curso virtual autodidacta de ocho semanas, que se desarrollará entre el 4 de mayo y el 29 de junio de 2026.

Antes de iniciar, los participantes deberán presentar una prueba de nivel para ser ubicados en el curso correspondiente, desde A1 hasta C1, según el Marco Común Europeo de Referencia. Si el estudiante considera que el nivel asignado no se ajusta a sus conocimientos, podrá solicitar un cambio durante la primera semana.

Durante esta fase, el contenido estará organizado en seis temáticas principales (tres sociales y tres relacionadas con contextos profesionales). Cada tema incluye seis lecciones, para un total de 36 por nivel. El material combina ejercicios interactivos, actividades prácticas y recursos digitales.

Además del estudio autónomo, los estudiantes podrán participar, de manera opcional, en seminarios virtuales denominados Live25, orientados al refuerzo de gramática y pronunciación. Estas sesiones no son obligatorias, pero podrán ser tenidas en cuenta para la selección de la siguiente etapa. Al finalizar cada tema, los participantes recibirán una insignia digital como constancia de avance.



Etapa 2

De los 10.000 estudiantes iniciales, solo 1.500 continuarán a la Etapa 2, que se extenderá durante 20 semanas, entre el 6 de julio y el 23 de noviembre de 2026. En esta fase, además del trabajo en línea, los seleccionados tendrán acceso a 18 clases grupales en vivo, a razón de una por semana, con docentes del British Council. Estas sesiones estarán disponibles en distintos horarios, lo que permitirá a los participantes elegir el que mejor se ajuste a su disponibilidad.

Publicidad

La selección de los 1.500 participantes que accederán a la segunda fase se basará en varios factores: progreso en las actividades autodidactas, cumplimiento en la entrega de tareas, calificaciones promedio y participación en sesiones de refuerzo. Debido al volumen de inscritos, las organizaciones aclararon que no se brindará seguimiento individual. Por ello, se recomienda a los participantes revisar con frecuencia su correo electrónico, incluyendo la carpeta de spam, para no perder comunicaciones relevantes.

Las clases se desarrollarán en grupos internacionales, con estudiantes de diferentes países, y estarán acompañadas de actividades previas de preparación individual. También se mantendrá el acceso a recursos digitales, tareas orientadas a contextos profesionales y sesiones opcionales de refuerzo. Las reservas de clase podrán modificarse semanalmente, y las cancelaciones estarán permitidas con al menos 24 horas de anticipación y en caso de ausencia sin aviso, se perderá el crédito correspondiente.

Publicidad

Al concluir esta etapa, los estudiantes podrán descargar un certificado de asistencia emitido por el British Council, que indicará el nivel cursado y el tiempo de participación. Este documento no constituye una certificación oficial de dominio del idioma, sino un comprobante de formación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co