Icetex lanzó becas del 100% para aprender inglés desde casa: link de inscripción

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) lanzó una nueva convocatoria dirigida a personas interesadas en fortalecer sus competencias en inglés a través de un curso virtual desarrollado por Rosetta Stone. El programa, cuyo proceso de inscripción comenzó el 29 de octubre de 2025, permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre del mismo año, antes de la medianoche, o hasta que se alcance el límite de solicitudes establecido por la entidad.

La iniciativa busca "ampliar el acceso a estudios de bilingüismo" en diferentes regiones del país mediante una oferta académica que incluye sesiones asincrónicas con encuentros sincrónicos semanales. De acuerdo con la información oficial, el curso tiene una duración total de 120 horas, de las cuales 80 corresponden al componente académico directo y 40 al trabajo autónomo que debe desarrollar cada participante. El programa iniciará el 16 de enero de 2026 y finalizará el 15 de julio del mismo año.

Debido a que la formación se dicta completamente en modalidad virtual, los aspirantes deben disponer de computador, tablet o teléfono móvil con conexión estable a internet. El curso es compatible con navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (versiones recientes) y Safari en su última actualización. La entidad recomienda contar con audífonos con micrófono, así como con un ancho de banda mínimo de 350 kbps y una latencia inferior a 300 milisegundos.



¿Quiénes pueden aplicar a becas del 100% para estudiar inglés?

Esta oferta formativa está dirigida a jóvenes y personas adultas que deseen avanzar en el dominio del inglés desde niveles básicos hasta intermedios. El enfoque del curso contempla actividades destinadas a mejorar la pronunciación, la comprensión auditiva y la producción escrita y lectora. Según el Icetex, la certificación será emitida únicamente a quienes cumplan con los requisitos de aprobación y dedicación definidos por Rosetta Stone.



El proceso está abierto a ciudadanos colombianos residentes en cualquier parte del territorio nacional que hayan culminado estudios de bachillerato, formación técnica, tecnológica o pregrado en instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. También pueden postularse quienes cuenten con títulos obtenidos en el exterior, siempre que estos hayan sido debidamente convalidados.



Las personas aspirantes deben tener mínimo 18 años y máximo 65 al cierre de la convocatoria. Además, deben diligenciar la carta de compromiso, contar con un documento de identidad legible y, en caso de tener obligaciones vigentes con el Icetex o fondos administrados por la entidad, encontrarse al día en los pagos. Quienes registren mora serán descartados automáticamente del proceso de preselección.

El cupo total disponible es de 800 participantes, quienes recibirán cobertura del 100% del valor del curso. No se financian equipos tecnológicos, conectividad ni ningún gasto diferente al acceso académico al programa.



Los documentos que necesita para aplicar a convocatoria del Icetex

Las personas interesadas deben cargar en la plataforma designada por el Icetex los siguientes documentos, todos en formato PDF y con buena legibilidad:



Documento de identidad: copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía.

copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía. Soporte de formación académica: diploma y acta de grado de bachiller, técnico, tecnólogo o profesional. En caso de títulos extranjeros, se debe adjuntar la convalidación oficial emitida por el Ministerio de Educación.

diploma y acta de grado de bachiller, técnico, tecnólogo o profesional. En caso de títulos extranjeros, se debe adjuntar la convalidación oficial emitida por el Ministerio de Educación. Carta de compromiso: formulario habilitado por la convocatoria, firmado por el aspirante.

formulario habilitado por la convocatoria, firmado por el aspirante. Certificación socioeconómica: captura del Sisbén IV actualizado en 2025, o factura de servicio público reciente (no mayor a 30 días hábiles) si la persona no está registrada en la base del Sisbén.

captura del Sisbén IV actualizado en 2025, o factura de servicio público reciente (no mayor a 30 días hábiles) si la persona no está registrada en la base del Sisbén. Certificado de residencia: expedido por la alcaldía del municipio de residencia, con vigencia máxima de 60 días hábiles.

expedido por la alcaldía del municipio de residencia, con vigencia máxima de 60 días hábiles. Certificado académico: promedio acumulado ponderado para técnicos, tecnólogos o estudiantes de pregrado (mínimo 3,5 sobre 5). Para bachilleres, resultados del ICFES Saber 11 con puntaje global igual o mayor a 240 puntos.

Los documentos que presenten claves de acceso o errores de visualización serán descartados. El Icetex puede verificar la autenticidad de la información ante las entidades emisoras.



¿Cómo saber si fue seleccionado para becas del Icetex?

El proceso de selección contempla un puntaje máximo de 100 puntos distribuidos en tres factores: condiciones socioeconómicas, promedio académico y proveniencia regional. En el primer componente se evalúa la clasificación del Sisbén IV o, en su defecto, el estrato socioeconómico. Las personas en categorías A1 a B7 pueden alcanzar hasta 20 puntos. Para quienes aporten estrato, la valoración oscila entre 13 puntos para estratos 1 y 2, y un punto para estrato 6.

El segundo criterio corresponde al desempeño académico. Los promedios entre 4,7 y 5,0 reciben 40 puntos; entre 3,5 y 3,6, 10 puntos. Para bachilleres, el puntaje del Icfes determina la calificación. La tercera dimensión considera la categoría del municipio de residencia, con un máximo de 40 puntos para quienes vivan en entidades territoriales clasificadas como categoría 5 o 6.

Es posible sumar hasta 20 puntos adicionales por condiciones especiales, como pertenecer al Registro Único de Víctimas, ser una persona en proceso de reincorporación o pertenecer a comunidades étnicas reconocidas por el Estado. Otra opción consiste en acreditar ser beneficiario activo de un Fondo en Administración o haber completado un curso virtual en 2024 o 2025, con un certificado que cumpla requisitos específicos.

Quienes resulten beneficiados deberán completar el curso, asistir a los encuentros sincrónicos y cumplir con las evaluaciones. El incumplimiento podría conllevar la devolución de los recursos a Rosetta Stone, bajo lo establecido en la carta de compromiso. La comunicación de resultados se realizará únicamente por correo electrónico y las postulaciones solo se recibirán por la plataforma oficial del Icetex en este link.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co