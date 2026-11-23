Quienes estén buscando opciones para continuar sus estudios en Medellín todavía pueden realizar el proceso de inscripción en el ITM, la Institución Universitaria Pascual Bravo y la Institución Universitaria Colmayor, tres entidades que, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín, tienen disponible una oferta académica para el primer semestre de 2027 que, en conjunto, reúne cerca de 13.000 cupos. Aspirantes deben revisar los plazos de inscripción correspondientes a las tres instituciones antes de completar el registro.

Además de la oferta académica, los estudiantes admitidos en programas de técnicas profesionales, tecnologías y pregrados pueden aspirar a Matrícula Cero, beneficio gestionado a través de Sapiencia, la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín. Según informó la administración, este programa "alcanza ya un 62% de cumplimiento frente a la meta del cuatrienio, con 67.285 apoyos entregados de los 108.000 proyectados, consolidando la apuesta de ciudad por el acceso y la permanencia en la educación superior".

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"El compromiso de nuestra Alcaldía es integral: no solo garantizamos el acceso a las aulas, sino que trabajamos todos los días por la permanencia y la graduación de nuestros estudiantes. Matrícula Cero elimina el obstáculo económico para que la falta de recursos no sea una barrera que frene sus sueños profesionales", indicó el director de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene.



¿Cuándo cierran las inscripciones para estudiar en Medellín?

La primera fecha límite corresponde a Colmayor, que recibirá inscripciones hasta el 25 de noviembre de 2026. Después será el turno de Pascual Bravo, cuyo proceso estará habilitado hasta el 6 de diciembre. Finalmente, el ITM mantendrá abiertas sus inscripciones hasta el 9 de diciembre. Estas son las fechas que deben tener en cuenta los aspirantes:



Colmayor: hasta el 25 de noviembre de 2026.

hasta el 25 de noviembre de 2026. Pascual Bravo: hasta el 6 de diciembre de 2026.

hasta el 6 de diciembre de 2026. ITM: hasta el 9 de diciembre de 2026.

La recomendación para los interesados es consultar directamente la oferta de cada institución y verificar los requisitos del programa antes de iniciar el proceso.



Los cupos disponibles para estudiar en Medellín en 2027

ITM ofrece más de 8.800 cupos para 2027

El Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM, concentra la mayor cantidad de cupos de las tres instituciones, con 8.855 disponibles para nuevos estudiantes. Para el primer semestre de 2027 también incorporó siete programas académicos en diferentes niveles y modalidades. Entre las nuevas alternativas de formación técnica profesional están Operaciones de Manufactura Sostenible y Operaciones Comerciales.



La oferta también incluye nuevas opciones de posgrado. Entre ellas se encuentran la Maestría en Ingeniería y las especializaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo y en IoT con Redes Programables. Los aspirantes pueden revisar el listado de programas disponibles, las condiciones de admisión y las instrucciones para realizar el registro en el portal oficial del ITM.



Colmayor tiene más de 2.000 cupos

La Institución Universitaria Colmayor cuenta con 1.950 cupos para programas de pregrado y otros 190 para posgrados, para un total de 2.140 oportunidades de ingreso. La institución tiene cerca de 40 programas académicos. Entre las áreas que hacen parte de su oferta están Arquitectura, Biotecnología y Microbiología, además de programas de posgrado como la especialización en Construcción Sostenible.

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En este caso, el proceso de inscripción finaliza el 25 de noviembre, por lo que es la primera de las tres instituciones en cerrar la convocatoria para el próximo semestre. Los interesados deben realizar el registro dentro del plazo establecido y consultar previamente las condiciones específicas de admisión de la carrera o programa que quieran cursar.



Pascual Bravo tiene más de 1.900 cupos

La Institución Universitaria Pascual Bravo tiene disponibles más de 1.900 cupos para programas de pregrado y posgrado correspondientes al primer semestre de 2027. La institución también cuenta con oferta académica fuera de Medellín, con presencia en diferentes subregiones de Antioquia. Esto amplía las opciones para quienes buscan continuar su formación en programas ofrecidos por la institución.

El plazo para realizar la inscripción en Pascual Bravo se extiende hasta el 6 de diciembre de 2026. "Su oferta trasciende los límites de Medellín con presencia en distintas subregiones de Antioquia", agregó la entidad.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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