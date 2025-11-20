Caracol Televisión y Ringo se unen para promover un movimiento que transforma vidas: El efecto ringo

Cada vez más personas comprenden que tener un perro implica mucho más que ofrecerle un techo: significa brindar amor, cuidado, alimento y una vida digna. Ringo, siendo coherente con su propósito de más perros mejor alimentados y cuidados en Colombia, busca sensibilizar a los colombianos sobre la importancia de la tenencia responsable, recordando que con pequeños actos se pueden dar segundas oportunidades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"El Efecto Ringo es tener amor incondicional, todos los cuidados veterinarios y una alimentación sana. Hay un antes y un después en la vida de los perros de Colombia cuando reciben todo lo que necesitan para ser felices", explica Mariana Castro, gerente de mercadeo y ventas para mascotas de Grupo Bios, sobre este movimiento que refleja el espíritu y propósito de la marca.

Ringo, desde su inicio, ha trabajado por generar conciencia sobre el bienestar y el cuidado de los perros, invitando a las personas a practicar la tenencia responsable, un compromiso que va más allá del alimento; también implica conciencia y responsabilidad.



En esta misión se destaca Lorenzo, uno de los protagonistas del Efecto Ringo, quien fue apadrinado por Caracol Televisión y actualmente está en busca de un hogar lleno de amor. Su historia refleja la transformación que puede lograr la tenencia responsable y cómo, con el apoyo de aliados comprometidos, más perros pueden tener la oportunidad de una nueva vida.



"La tenencia responsable también se alimenta de saber que, si decides tener un perro, es un amor para toda la vida. Y no se les olvide que esterilizar también es amar", añade Mariana.

Publicidad

Si desea sumarse a esta comunidad y ser parte del Efecto Ringo, puede visitar www.ringo.com.co y seguir a la marca como @EfectoRingo en todas las redes sociales. Allí encontrará consejos, información y herramientas para convertirse en un tutor responsable.