Extraña muerte de vigilante en Parque Tayrona tras salir de su trabajo y tomar un descanso

Las autoridades en Santa Marta reportaronen las últimas horas la muerte de un hombre, identificado como Andrés Fernando Bello, de 36 años y oriundo de Boyacá, quien fue hallado sin vida en inmediaciones del Parque Tayrona. De acuerdo con primeras versiones, el hombre, quien trabajaba en un hostal de la zona, falleció por inmersión.

Andrés, quien trabajaba como guarda de seguridad, finalizó su jornada laboral y se fue al mar para descansar. Al parecer, el hombre de 36 años se adentró varios metros y minutos después fue visto flotando y sin vida.

Testigos de la zona indicaron que el cuerpo sin vida de Andrés fue arrastrado por las olas y cuando algunos ciudadanos notaron que no se movía fueron a brindarle ayuda. Cuando llegaron a auxiliarlo, el joven ya estaba sin signos vitales.



Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegaron hasta el lugar para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida y comenzar las investigaciones para determinar las causas de su muerte.



De acuerdo con el medio Hoy Diario del Magdalena, Andrés era padre de tres menores de edad y vivía en el sector conocido como La Aguacatera, ubicado en la vía que conecta a Santa Marta con Riohacha, La Guajira.



Precauciones para prevenir accidentes en el mar

Antes de ingresar al mar, es fundamental conocer las condiciones del lugar. Se recomienda observar las banderas de seguridad: la roja indica prohibición, la amarilla advierte precaución y la verde señala que es seguro. En caso de que haya salvavidas, se aconseja preguntar por las zonas más seguras y evitar entrar solo; siempre es mejor nadar acompañado y avisar dónde se estará. Además, si la persona se siente cansada o ha consumido alcohol, no debe ingresar al agua.

Una vez dentro del mar, es importante mantener la calma y evitar el pánico, ya que esto aumenta el riesgo de ahogamiento. No se debe alejar demasiado de la orilla y conviene permanecer en áreas donde se pueda hacer pie. También es necesario aprender a identificar las corrientes de resaca, que son flujos que arrastran hacia mar abierto. Si alguien queda atrapado en una corriente, no debe luchar contra ella; en lugar de eso, debe nadar paralelo a la costa hasta salir de la zona de arrastre.

Para quienes no saben nadar bien o son niños, el uso de chaleco salvavidas es indispensable. Nunca se debe perder de vista a los menores, incluso en aguas poco profundas, y se recomienda no confiar en flotadores inflables, ya que no sustituyen la seguridad de un dispositivo adecuado.

La clave está en la prevención, conocer el entorno, respetar las señales, mantener la calma y no asumir riesgos innecesarios. Estas medidas simples pueden marcar la diferencia entre disfrutar del mar y enfrentar una situación peligrosa.

