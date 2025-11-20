Claves para entender el caso de Jeffrey Epstein, explotador de menores, tras liberación de archivos

¿Por qué Estados Unidos está obsesionado con el caso de Jeffrey Epstein? El nombre del empresario fallecido en 2019 y que tuvo una amistad con el presidente Donald Trump vuelve a estar en los titulares de los principales medios.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Mucho de la investigación sobre su caso no ha salido a la luz pública y la obsesión del país por este escándalo sexual, que vincula a importantes personalidades del mundo, como el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos, no ha disminuido, incluso entre los partidarios de Trump y algunos legisladores republicanos.

Estas son algunas claves para entender un caso que, incluso, ha hecho que la popularidad del presidente estadounidense haya decaído en las últimas semanas.



¿Qué relación tenían Trump y Epstein?

Trump y Epstein, figuras del jet-set neoyorquino, fueron cercanos desde finales de la década de 1980 hasta que se distanciaron a principios de los 2000. Eso fue mucho antes del inicio de los procesos judiciales contra el financista, acusado de haber organizado una red de explotación sexual de mujeres menores de edad.



En declaraciones recientes, el presidente de Estados Unidos aseguró que "no tengo nada que ver con Jeffrey Epstein", añadiendo que "lo expulsé de mi club hace muchos años porque lo consideraba un pervertido enfermo". (Lea también: Revelan correos que vincularían a Trump con delitos sexuales de Epstein: “Sabía de las chicas”)



La investigación contra Jeffrey Epstein y su extraña muerte

Se dice que el empresario explotó sexualmente a más de mil víctimas, muchas menores de edad. En declaraciones a los investigadores, varias manifestaron haber sido reclutadas para dar masajes sexuales al financiero y para traer a más chicas a su casa.



Epstein fue detenido en julio de 2019 por tráfico sexual de menores y un cargo de conspiración para ejercer el tráfico sexual de menores.

Publicidad

Fue hallado muerto dentro de su celda en agosto, antes de que iniciara el juicio en su contra. Aunque se dijo que se había quitado la vida, su extraño deceso ha generado innumerables teorías de conspiración, según las cuales el financista, muy relacionado con la élite política, empresarial y del entretenimiento, habría sido asesinado para evitar que salieran a la luz datos embarazosos.

Ghislaine Maxwell, exnovia y cómplice de Epstein, fue condenada a 20 de años de prisión por tráfico sexual.



Lo que dicen las víctimas de Epstein

Algunas de las mujeres que fueron víctimas tenían apenas 14 años cuando conocieron al financiero.

Publicidad

"Éramos unas niñas", contó Marina Lacerda, quien afirmó que le pagaron 300 dólares por darle un masaje a "un hombre mayor" en su mansión de Nueva York.

Lacerda, identificada como "Víctima Menor 1" en la acusación federal contra Epstein, dijo que fue "la peor pesadilla".

"No hay ninguna patraña. El abuso fue real", aseguró Haley Robson, quien fue reclutada para dar masajes sexuales a Epstein cuando tenía 16 años y afirma haber sido agredida sexualmente a principios de la década de 2000 en su casa de Florida. "El gobierno sabe la verdad", afirmó. "Llevamos 20 años esperando que hagan algo", agregó. "Se les acabó el tiempo, y ahora lo haremos".



Los nombres vinculados al escándalo de Epstein

Son varios los personajes de renombre internacional que han sido relacionados con los miles de archivos del caso. Entre ellos figuran Elon Musk, Bill Gates, Larry Page y Sergey Brin, cofundadores de Google; Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn; Bill Clinton y el expríncipe Andrés, entre otros. (Lea también: Trump pide investigar a Clinton y otras personalidades por caso Epstein, con el que lo han vinculado)

Sobre este último, "se ha informado públicamente que su amistad con el señor Epstein comenzó en 1999 y que permaneció cercano a él durante y después de su condena en 2008 por proxenetismo que involucraba a menores", se leyó en una misiva enviada por 16 legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU., que quieren hablar con él.

Publicidad

Esto, luego de que el rey Carlos III lo despojara de sus títulos de alteza real y de príncipe, por lo que ahora solo es llamado Andrés Mountbatten Windsor. Fue acusado por Virginia Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025. En sus memorias póstumas relató que mantuvo tres relaciones sexuales forzadas con el expríncipe, en particular cuando tenía 17 años, mientras estaba bajo el control de Jeffrey Epstein.



Trump cambia de postura

La noche del miércoles 19 de noviembre, el presidente firmó una ley que exige a su gobierno hacer públicos los archivos sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. El texto aprobado por el Congreso otorga un mes al Departamento de Justicia para divulgar todos los archivos no clasificados sobre el financista neoyorquino.

Trump, quien anteriormente se oponía a la legislación, cambió de postura cuando el proyecto parecía avanzar entre los congresistas. En su plataforma Truth Social vinculó a Epstein con los demócratas, diciendo que les donó dinero "toda la vida" y remarcó su relación con el expresidente Bill Clinton y el exsecretario del Tesoro Larry Summers.

Publicidad

El mandatario se atribuyó la aprobación del proyecto de ley en ambas cámaras del Congreso, asegurando que la votación unánime encabezada por el partido republicano fue una orden expresa de su persona.

Según la ley, el gobierno debe publicar los documentos no clasificados en línea, transcripciones, registros de vuelos y comunicaciones que podrían desenterrar nombres y conexiones hasta ahora no conocidas. El texto solo hace excepciones limitadas para datos personales y preocupaciones legales y de seguridad genuinas.



Cae popularidad de Trump

Luego de la publicación de los archivos que suponen una posible complicidad de Trump al supuestamente conocer los delitos de Epstein, diversos medios realizaron encuestas, arrojando el porcentaje más bajo de aprobación desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado. (Lea también: Revelan el dibujo que Donald Trump supuestamente le regaló a Jeffrey Epstein por su cumpleaños)

La encuesta de Reuters/Ipsos mostró que la aprobación del presidente Donald Trump ha caído al 38% y la desaprobación fue vinculada a la creencia popular de los encuestados de que el mandatario y su Administración ha ocultado detalles del caso Epstein.

La encuesta, realizada durante cuatro días entre el 14 y el 17 de noviembre, revela además que la desaprobación hacia Trump ha aumentado de manera significativa, con un 59% de los encuestados manifestando una valoración negativa de su gestión.

Publicidad

Aun entre su propio partido, el presidente estaría perdiendo impulso: el respaldo entre los votantes republicanos cayó del 87% en una encuesta anterior al 82 %, según el mismo sondeo.

Por su parte, un sondeo reciente de Fox News, realizado del 14 al 17 de noviembre con 1.005 votantes registrados, apunta a una desaprobación del 58% hacia Trump, con apenas un 41% que aprueba su gestión.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP