Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Colegios oficiales de Medellín ya tienen fecha confirmada de la semana de receso 2025: así será

Colegios oficiales de Medellín ya tienen fecha confirmada de la semana de receso 2025: así será

La Secretaría de Educación incluyó en el calendario académico de 2025 la tradicional pausa del segundo semestre, que se mantiene en el mes de octubre. Vea las fechas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 09, 2025 06:16 p. m.
Semana de receso de octubre para colegios de Medellín
¿Cuándo es la semana de receso en colegios de Medellín en octubre 2025?. -
Secretaría de Educación/ Freepik