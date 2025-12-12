En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TRUMP - PETRO
ALIAS PIPE TULUÁ
MADURO
SALARIO MÍNIMO
RICHARD RÍOS
JUNIOR VS TOLIMA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Cuáles son los villancicos favoritos para las novenas colombianas? Esto dice la IA

¿Cuáles son los villancicos favoritos para las novenas colombianas? Esto dice la IA

Ni el "Burrito Sabanero" ni "A la Nanita Nana", este es el villancico que ocupa el primer lugar según el análisis de la inteligencia artificial. Descúbralo y anótelo en su lista para las Novenas.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
¿Cuáles son los villancicos favoritos para las novenas colombianas? Esto dice la IA
Los villancicos son tradición de las novenas colombianas -
Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad