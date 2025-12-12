¿Cuáles son los villancicos favoritos para las novenas colombianas? Esto dice la IA

Para muchos, la Navidad comenzó desde hace rato, comenzando con tradiciones luminosas como el Día de las Velitas y la exquisita gastronomía con buñuelos y natilla. Sin embargo, se acerca una de las tradiciones más importantes para los colombianos, las Novenas de Aguinaldos.



En Colombia, esta costumbre se celebra en diferentes regiones y de distintas maneras, con gozos fervorosos como "Ven, Ven, Ven" o "Dulce Jesús Mío". Además de reunir a la familia y amigos, todas estas reuniones tienen algo fundamental en común: los villancicos. Estas melodías no son solo música, pues representa el espíritu navideño, uniendo generaciones bajo el alboroto de panderetas y maracas.

Es por esto que le presentamos un ranking de los villancicos más escuchados y cantados por los colombianos durante esta temporada clave, que va del 16 al 24 de diciembre.

El siguiente análisis musical fue realizado con la asistencia de la IA Gemini de Google; por lo tanto, es crucial resaltar que este listado puede variar según las consultas y los gustos musicales específicos de las personas, tanto adultos como menores.



Listado de mejores villancicos navideños según la inteligencia artificial:

1. Noche de Paz

La célebre “Noche de paz” (Stille Nacht) nació en Austria en 1818. Su letra fue escrita en alemán por el sacerdote Joseph Mohr y la melodía fue compuesta por Franz Xaver Gruber. La canción se interpretó por primera vez en la iglesia de San Nicolás, en Oberndorf, un 24 de diciembre, en un contexto posterior a las Guerras Napoleónicas. Desde entonces, se ha convertido en la favorita de muchas personas alrededor del mundo por su mensaje lleno de esperanza y tranquilidad.



2. El Burrito Sabanero (Mi Burrito Sabanero)

Si hay un villancico que define la Navidad infantil en Colombia, es este. A pesar de ser una composición venezolana de Hugo Blanco, su ritmo alegre y su letra pegadiza lo convierten en un infaltable en cualquier Novena. Este himno fue compuesto en 1972 e inspirado en la Gran Sabana de Venezuela, un hábitat natural que es patrimonio nacional. Este tema ha sido replicado en países de Europa y en Estados Unidos con la versión en inglés llamada "My Little Donkey".



2. Tutaina

Aunque no tiene un origen claro, esta melodía es muy tradicional durante las Novenas. El "Tutaina, tuturumá" es corto, fácil de aprender y se canta con gran entusiasmo. Se cree que puede tener un origen peruano debido a que en este país tutaina significa "fiesta pequeña"; por su parte, tuturumá no tiene un significado, sino que se trataría de un sonido onomatopéyico para acompañar al villancico.



3. A la Nanita Nana

Es un villancico español original de principios del siglo XX, compuesto por José Ramón Gomis con letra de Juan Francisco Muñoz y Pabón, este fue publicado en 1904. Se popularizó como canción de cuna para arrullar al Niño Jesús, y su melodía y letra han sido adaptadas en versiones corales y modernas. En el 2006, The Cheetah Girls interpretaron junto a Belinda una versión más contemporánea.



4. Los Peces en el Río

No se sabe el autor de este villancico; sin embargo, se cree que se originó en España y ha sido completamente adoptado por el repertorio colombiano. El icónico estribillo "Mira cómo beben los peces en el río" se canta con fervor en todos los hogares junto a maracas y panderetas.



5. Campana Sobre Campana

Junto a "Los Peces en el Río", esta pieza de origen andaluz resalta la importancia de las campanas de Belén. Es una canción enérgica que se presta muy bien para ser acompañada con instrumentos de percusión sencillos típicos de la Novena.



Aunque este ranking muestra que Noche de Paz es un clásico universal, plataformas como YouTube muestran lo contrario en términos de cifras masivas: el Burrito Sabanero aparece con más de 75.106.318 de visualizaciones, superando a Noche de Paz (que ronda los 19.000.000) por una diferencia de 56.106.318.



Este listado es una guía para revivir la alegría de las Novenas. Sin embargo, usted puede buscar los villancicos de su preferencia y anotarlos en su lista para que su hogar se inunde con las melodías que han marcado la Navidad de Colombia por generaciones.

