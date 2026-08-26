¿Cuáles son las carreras con más estudiantes matriculados en Colombia? Este es el top 5

El panorama de la educación superior en Colombia cambió durante 2025 en términos de número de estudiantes. De acuerdo con los datos consolidados por el Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), el país alcanzó 2.723.364 estudiantes matriculados en educación superior, la cifra más alta registrada hasta ahora. El resultado representa un aumento de 6,6% frente a 2024, cuando se contabilizaron 2.553.467 estudiantes. El crecimiento se presentó tanto en los programas de pregrado como en los de posgrado, aunque fueron estos últimos los que registraron una de las mayores variaciones porcentuales.

Según el Ministerio de Educación, en 2025 el pregrado concentró 2.496.654 estudiantes (registrando un crecimiento del 6,4% frente al año anterior), mientras que los programas de posgrado experimentaron un incremento del 9,6% (sumando 19.907 estudiantes adicionales). Por su parte, el porcentaje del 4,58% corresponde específicamente al crecimiento del nivel universitario dentro del pregrado, el cual alcanzó los 1.712.508 estudiantes

También aumentó la matrícula en los niveles técnico profesional y tecnológico. El primero registró un incremento de 11.031 estudiantes, equivalente al 11,6%, mientras que el tecnológico sumó 63.794 estudiantes adicionales, para una variación de 10,4%, comportamiento que se debe en buena medida con el aumento de la matrícula del SENA. Al agrupar los programas que tienen el mismo nombre, independientemente de la institución que los ofrece y del departamento donde se encuentran, Administración de Empresas se ubicó en el primer lugar del listado.



¿Cuáles son las carreras con más estudiantes matriculados en Colombia en 2025?

La información de matrícula de 2025 muestra que Administración de Empresas fue el programa académico con mayor número de estudiantes, con 135.193 matriculados. El ranking quedó así:



Puesto Programa académico Matriculados en 2025 1 Administración de Empresas 135.193 2 Derecho 115.725 3 Contaduría Pública 97.894 4 Psicología 93.961 5 Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software 91.965

La educación virtual también ganó estudiantes

Otro de los cambios registrados durante 2025 estuvo relacionado con la modalidad de formación. La educación presencial continuó concentrando cerca del 66% de la matrícula. Sin embargo, la modalidad virtual tuvo un crecimiento mayor durante el año. En total, 716.880 estudiantes estaban matriculados en programas virtuales en 2025, cifra que representó un aumento de 134.141 estudiantes frente al año anterior, equivalente al 23%. El Ministerio señaló que el crecimiento de la educación virtual ha sido particularmente visible desde 2016 y que, desde 2020, esta modalidad supera a la educación a distancia tradicional en número de estudiantes. La metodología de distancia tradicional, por su parte, aumentó en 3.047 estudiantes durante 2025, es decir, un 1,6%.



En cuanto a regiones, Bogotá reunió el 35,3% de todos los estudiantes matriculados en Colombia durante 2025, seguida por Antioquia, con 11,9%; Valle del Cauca, con 7,1%; Atlántico, con 5,5%, y Santander, con 4,8%. En conjunto, estos cinco territorios concentraron aproximadamente 64,6% de la matrícula nacional. El Ministerio relaciona esta distribución con la presencia histórica de instituciones de educación superior, la oferta de programas, la infraestructura disponible y la concentración de oportunidades educativas en los principales centros urbanos. Al mismo tiempo, departamentos como Vaupés, Guainía, Amazonas, Vichada, San Andrés, Arauca, Guaviare, Putumayo, Casanare, Caquetá, Chocó y La Guajira registraron participaciones inferiores al 1% de la matrícula nacional.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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