Se conoce sanción contra menor que mandó a asesinar a su tía, la periodista María Victoria Correa

Las autoridades en Antioquia sancionaron a un menor de edad de 17 años, quien, según la Fiscalía, determinó el crimen en contra de su tía, la periodista María Victoria Correa, de 70 años, y su abuela María Norelia. Un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes lo declaró al joven como el responsable de ordenar el asesinato de estas dos mujeres en el municipio de Envigado.



Al principio de las investigaciones, las autoridades descartaron que el homicidio de estas dos mujeres se debió a un hurto en la zona, teniendo en cuenta cómo sucedieron los hechos y que los asesinos no se llevaron las propiedades de las víctimas, por lo que el giro en el caso se dio cuando se descubrió un conflicto familiar que involucraba al sobrino de la periodista.



Los deliros por los que sancionaron a sobrino de periodista María Victoria Correa

Son dos los delitos por lo que este menor de edad fue hallado responsables y por los cuales deberá cumplir una sanción de 7 años de privación de su libertad en un centro de atención especializada. Los delitos por los que deberá responder son homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

Según las investigaciones de las autoridades, el 28 de marzo de 2025 dos hombres ingresaron a un establecimiento comercial y con arma de fuego les quitaron la vida a la periodista y su hermana, quien también era abuela del menor. En los mismos hechos, una mujer de 73 años, familiar de las víctimas, resultó herida.

La investigación, adelantada por una fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Medellín, determinó que el adolescente de 17 años planeó, coordinó y financió el asesinato de las mujeres con el propósito de apropiarse del patrimonio económico de las víctimas, el cual era administrado por su mamá. Además, se conoció que el menor contrató a los sicarios que mataron a la periodista y su hermana, a través de una tercera persona.



El pasado 22 de octubre, el adolescente fue aprehendido por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y de la Policía Nacional. La detención del menor fue en una finca del corregimiento Llano Grande, en el municipio de Rionegro, Antioquia.



La prueba reina contra sobrino de periodista María Victoria Correa

Las autoridades revelaron que en el lugar donde fue aprehendido el menor se incautaron dos manuscritos que contenían información relevante que ayudó a esclarecer los hechos.



Además del menor de edad sancionado a 7 años en un centro de atención especializada, tres adultos fueron condenados a 17 años y 6 meses de cárcel por este crimen.

Los tres sujetos, quienes ejecutaron el asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana fueron identificados como Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas; Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali; y Yuván Daniel Arenas Gómez, alias El Mello.

En el mes de mayo se dio la captura de los tres adultos condenados. De ellos se supo que llegaron a Envigado provenientes de los departamentos del Valle del Cauca y del Tolima. Los criminales llegaron a la ciudad de Medellín el 22 de marzo, es decir, dos días antes del crimen.

El 28 de marzo se dirigieron hasta el establecimiento comercial para quitarle la vida a la periodista y su hermana.

Los tes hombres fueron hallados responsables por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, porte y tráfico de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas.

El sujeto que le quitó la vida a la comunicadora y a su hermana fue Yuván Daniel Arenas Gómez. Videos de cámaras de seguridad muestran el momento en que el criminal ingresó al local comercial y disparó en contra de las víctimas. Arenas fue el segundo en entrar al establecimiento luego de que Deiby Yulián Posso intentara disparar su arma de fuego pero esta no le funcionó.

