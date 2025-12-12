En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TRUMP - PETRO
ALIAS PIPE TULUÁ
MADURO
SALARIO MÍNIMO
RICHARD RÍOS
JUNIOR VS TOLIMA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Top 10 mejores universidades de Colombia para estudiar en 2026, según nuevo ranking internacional

Top 10 mejores universidades de Colombia para estudiar en 2026, según nuevo ranking internacional

En la lista completa de Latinoamérica, Brasil continúa dominando el ranking con varias universidades en los mejores puestos de la región. Vea los indicadores de evaluación.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Nuevo ranking publicó cuáles son las mejores universidades en Colombia: los Andes encabeza la lista
Ranking de las mejores universidades en Colombia: los Andes encabeza la lista. -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad