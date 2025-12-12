Top 10 mejores universidades de Colombia para estudiar en 2026, según nuevo ranking internacional

Un nuevo ranking de universidades publicado por Times Higher Education (THE) reveló la edición 2026 del ranking universitario de América Latina, en el que fueron incluidas universidades colombianas. THE evaluó a 233 instituciones de 16 países, basándose en los mismos criterios del ranking mundial, aunque ajustados a las características propias de la región. De hecho, Colombia tiene universidades que se posicionan en los primeros 70 lugares del continente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Entre estas instituciones se encuentran la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, Universidad del Rosario, la Universidad del Norte, la Universidad de la Costa y otras universidades públicas y privadas que han logrado posicionarse dentro de la tabla. Aunque ninguna alcanzó el top 10 regional, que fue nuevamente liderado por la Universidad de São Paulo, en Brasil, los resultados muestran un progreso estable en Colombia.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión los resultados se calcularon tomando como referencia la población global de instituciones del Ranking Mundial de Universidades, y no únicamente a sus pares latinoamericanas. THE señala que este ajuste puede influir en las puntuaciones finales, una consideración relevante al comparar los resultados con evaluaciones de años previos.



Las mejores universidades de Colombia según ranking de THE

Universidad de los Andes - puesto 14 Universidad Nacional de Colombia - puesto 30 Universidad de Antioquia - puesto 34 Universidad del Rosario - puesto 42 Universidad del Norte - puesto 43 Universidad de la Costa - puesto 57 Pontificia Universidad Javeriana - puesto 75 Universidad Pontificia Bolivariana - puesto 88 Universidad Antonio Nariño - puesto 91 Universidad de La Sabana - puesto 93 Universidad de Medellín - puesto 95 Universidad EAFIT - puesto 97 Universidad Tecnológica de Bolívar - puesto 98 Universidad ICESI - puesto 99

Más allá del top 100, el país también cuenta con instituciones destacadas como la Universidad del Bosque, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad EAN, la Universidad de La Salle, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad Católica de Cartagena, entre otras.



¿Cómo es la metodología de evaluación de THE?

El ranking de THE se construye sobre cinco pilares que permiten medir el desempeño integral de las universidades: enseñanza, entorno de investigación, calidad de la investigación, perspectiva internacional e industria. En total, se utilizan 16 indicadores ponderados, que abarcan desde docencia hasta impacto industrial. Estos son los indicadores y su debido porcentaje:



Enseñanza (35%): Este componente evalúa el entorno de aprendizaje e incluye métricas como reputación docente, ingresos institucionales, proporción de doctores en la planta académica, cantidad de doctorados otorgados y relación personal-estudiante. La reputación docente surge de una encuesta realizada entre noviembre de 2024 y enero de 2025, con más de 108.000 respuestas globales alimentan esta medición.

Este componente evalúa el entorno de aprendizaje e incluye métricas como reputación docente, ingresos institucionales, proporción de doctores en la planta académica, cantidad de doctorados otorgados y relación personal-estudiante. La reputación docente surge de una encuesta realizada entre noviembre de 2024 y enero de 2025, con más de 108.000 respuestas globales alimentan esta medición. Entorno de investigación (33,5%): El segundo pilar examina la reputación investigativa, la productividad académica y el volumen de recursos destinados a investigación. La productividad se calcula tomando artículos, reseñas, actas de congresos, libros y capítulos indexados en Scopus, ajustados por tamaño institucional y normalizados según área del conocimiento. Sin embargo, THE reconoce que este indicador puede verse afectado por políticas nacionales, pero mantiene su uso debido a su relevancia para medir la competitividad investigativa.

El segundo pilar examina la reputación investigativa, la productividad académica y el volumen de recursos destinados a investigación. La productividad se calcula tomando artículos, reseñas, actas de congresos, libros y capítulos indexados en Scopus, ajustados por tamaño institucional y normalizados según área del conocimiento. Sin embargo, THE reconoce que este indicador puede verse afectado por políticas nacionales, pero mantiene su uso debido a su relevancia para medir la competitividad investigativa. Calidad de la investigación (20%): Este pilar indaga cómo circulan e influyen los conocimientos generados en las universidades. Se usan tres métricas principales: fuerza, excelencia e influencia. Los cálculos parten de 174,9 millones de citaciones a más de 18,7 millones de publicaciones generadas entre 2020 y 2024. La excelencia recoge las publicaciones ubicadas en el 10% superior a nivel mundial y la influencia analiza el impacto de las citas recibidas según la relevancia de quienes citan los trabajos institucionales.

Este pilar indaga cómo circulan e influyen los conocimientos generados en las universidades. Se usan tres métricas principales: fuerza, excelencia e influencia. Los cálculos parten de 174,9 millones de citaciones a más de 18,7 millones de publicaciones generadas entre 2020 y 2024. La excelencia recoge las publicaciones ubicadas en el 10% superior a nivel mundial y la influencia analiza el impacto de las citas recibidas según la relevancia de quienes citan los trabajos institucionales. Perspectiva internacional (7,5%): Este apartado observa la capacidad de atraer estudiantes, profesores y colaboraciones desde otros países. Se mide la proporción de personal y estudiantes internacionales, así como el porcentaje de artículos con coautoría extranjera. Desde 2023, la metodología incorpora un ajuste según la población del país para evitar desventajas estructurales entre estados grandes y pequeños.

Este apartado observa la capacidad de atraer estudiantes, profesores y colaboraciones desde otros países. Se mide la proporción de personal y estudiantes internacionales, así como el porcentaje de artículos con coautoría extranjera. Desde 2023, la metodología incorpora un ajuste según la población del país para evitar desventajas estructurales entre estados grandes y pequeños. Industria (4%): La relación entre universidad y sector productivo se mide mediante ingresos provenientes de investigación financiada por empresas y mediante el número de patentes que citan trabajos de la institución. La firma considera más de 100 oficinas de propiedad intelectual en el mundo para esta medición, con énfasis en publicaciones de patentes de 2020 a 2024.

Las mejores universidades de Latinoamérica, según ranking de THE

La Universidad de São Paulo (USP), en Brasil, mantiene el primer lugar regional por segundo año consecutivo. Su posición se explica principalmente por su rendimiento en los pilares de enseñanza, entorno de investigación y vinculación con la industria.



México, por su parte, alcanza un hito al ubicar dos universidades dentro del top 10, situación que no se observaba desde 2017. Ecuador logra ingresar por primera vez al top 20, mientras que Panamá se incorpora al ranking en esta edición. En este tramo del ranking se ubican instituciones de Colombia, Brasil, Chile, México, Ecuador, Argentina, Perú y Jamaica. Entre ellas destacan:



Universidad de São Paulo (Brasil)

Universidad de Campinas (Brasil)

Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil)

Universidad Estadual Paulista – Unesp (Brasil)

Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro – PUC-Rio (Brasil)

Tecnológico de Monterrey (México)

Universidad Federal de Río Grande del Sur (Brasil)

Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM (México)

Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil)

Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil)

Universidad Federal de São Paulo – UNIFESP (Brasil)

Universidad de Chile (Chile)

Universidad de los Andes (Colombia)

Universidad Federal de São Carlos (Brasil)

Universidad Espíritu Santo – UEES (Ecuador)

Universidad Federal de Paraná – UFPR (Brasil)

Universidad de Tarapacá (Chile)

Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur – PUCRS (Brasil)

Universidad de Brasilia (Brasil)

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co