En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TRUMP - PETRO
ALIAS PIPE TULUÁ
MADURO
SALARIO MÍNIMO
RICHARD RÍOS
JUNIOR VS TOLIMA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Oración para el tercer domingo de Adviento: guía para hacerla en familia el 14 de diciembre

Oración para el tercer domingo de Adviento: guía para hacerla en familia el 14 de diciembre

Esta jornada marca un punto particular dentro del tiempo de preparación hacia la Navidad: un llamado a la alegría por la cercanía del nacimiento de Jesús. Esta es la oración.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Oración para el tercer domingo de Adviento: guía para hacerla en familia este 14 de diciembre
Oración para el tercer domingo de Adviento: guía para hacerla en familia este 14 de diciembre. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad