En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Cinco señales de que una mujer realmente llegó al orgasmo en la relación sexual, según expertos

Cinco señales de que una mujer realmente llegó al orgasmo en la relación sexual, según expertos

La mujer que se atreve a sentir el placer sin la necesidad de fingir vive en su verdad más libre, lo que se convierte en un acto poderoso y sanador, señala una experta.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Cinco señales de que una mujer realmente llegó al orgasmo en la relación sexual, según expertos
Cinco señales de que una mujer realmente llegó al orgasmo en la relación sexual, según expertos -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad