En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Estado de Fuga 1986: actores, trama y curiosidades de la serie sobre la masacre de Pozzetto

Estado de Fuga 1986: actores, trama y curiosidades de la serie sobre la masacre de Pozzetto

La serie colombiana Estado de Fuga 1986 revive la masacre del restaurante Pozzetto en Bogotá, ocurrida en 1986, con un enfoque psicológico y narrativo que explora la mente del asesino.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Netflix estrenó la serie Estado de Fuga 1986 sobre la masacre de Pozzetto
Netflix estrenó la serie Estado de Fuga 1986 sobre la masacre de Pozzetto
Fotos: Netflix

Publicidad

Publicidad

Publicidad