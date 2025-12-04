Estado de Fuga 1986: actores, trama y curiosidades de la serie sobre la masacre de Pozzetto

Netflix estrenó Estado de Fuga 1986, una serie colombiana que revive uno de los episodios más oscuros de la historia del país: la masacre del restaurante Pozzetto en Bogotá. El 4 de diciembre de 1986, Campo Elías Delgado, veterano de la Guerra de Vietnam, asesinó a 29 personas en diferentes lugares de la ciudad, en lo que se considera la peor masacre cometida por un solo hombre en Colombia. Casi cuatro décadas después, este hecho vuelve con fuerza a través de una producción que mezcla drama, thriller psicológico y ficción.



Una serie que explora la mente del asesino

La producción no se limita a recrear los asesinatos. Según Ana María Parra, escritora de la serie, el objetivo es ir más allá: “La pregunta en la serie no es quién matará, porque ya lo sabemos, sino por qué lo hizo. Lo planteamos un paso más allá con León cuando se pregunta ‘¿yo lo vi venir?, ¿yo pude evitarlo?, ¿yo soy cómplice?’ y a medida que avanza la serie se develan otros traumas, otros secretos. La historia es como una cebolla que va revelando nuevas capas y se desarrolla como un thriller”, afirmó durante el lanzamiento.

Este enfoque permite que la trama se adentre en los límites entre la razón, la locura y el peso de la palabra, sin glorificar al asesino ni justificar sus actos.



Basada en hechos reales

El punto de partida de Estado de Fuga 1986 es la masacre ocurrida el 4 de diciembre de 1986. Campo Elías Delgado, profesor de inglés y excombatiente en Vietnam, asesinó a 29 personas en Bogotá, incluyendo clientes y empleados del restaurante Pozzetto. Este crimen sigue siendo recordado como uno de los hechos más sangrientos ocurridos en Bogotá.



Un cambio de nombre y un enfoque distinto

En la serie, el personaje inspirado en Campo Elías no tiene su nombre real. Se llama Jeremías Salgado y es interpretado por Andrés Parra, reconocido por su papel en Escobar: El patrón del mal. Este cambio busca dar libertad creativa a la historia, que se centra en la relación entre Jeremías y Camilo León, un joven aspirante a escritor que se convierte en testigo y cómplice involuntario.



Conexión con la literatura

La serie tiene un vínculo directo con la obra de Mario Mendoza. El escritor conoció personalmente a Campo Elías y en 2001 publicó la novela Satanás, inspirada en la masacre. Esta obra fue adaptada al cine en 2007 y a novela gráfica en 2018. Mendoza participa en la serie como productor ejecutivo y supervisor del guion, lo que garantiza la esencia del relato original.



Un estreno simbólico

Netflix eligió una fecha cargada de significado para el lanzamiento: el 4 de diciembre de 2025, exactamente 39 años después de la masacre. Un recordatorio de un hecho que marcó la memoria colectiva del país.



Actores y personajes

El elenco está encabezado por Andrés Parra, quien interpreta a Jeremías Salgado, el personaje inspirado en Campo Elías Delgado. Junto a él, José Restrepo da vida a Camilo León, el joven estudiante de literatura que se adentra en la mente del asesino. Carolina Gómez interpreta a Indira Quinchía, una investigadora que intenta reconstruir el rompecabezas del crimen.

Otros actores que participan en la serie son Jorge Enrique Abello, Paulina Díazgranados, Consuelo Luzardo, Camila Jurado, Ernesto Benjumea, Marcela Benjumea, César Mora, Mariana Mozo, Cristal Aparicio y Valentina Acosta.



Sinopsis oficial de Netflix

Estado de Fuga 1986 narra la historia de una amistad que se convierte en pesadilla. León, un joven estudiante de literatura, descubre que su amigo y mentor, Jeremías, fue el autor de la masacre. Sin embargo, no recuerda qué ocurrió en los días previos al crimen ni qué tan cerca estuvo de participar. Mientras intenta reconstruir su memoria, se adentra en los laberintos de la mente del asesino y confronta sus propios abismos. Es una historia inquietante sobre la fragilidad de la razón, la fascinación por el mal y los vínculos invisibles que pueden unir a un aspirante a escritor con un asesino.



Datos curiosos sobre la producción

La serie cuenta con 8 capítulos y fue grabada en locaciones reales de Bogotá.



El título Estado de Fuga hace referencia a un trastorno disociativo que implica pérdida de memoria y desconexión con la realidad, un concepto podría estar relacionado con la trama de la serie.



Este es un thriller psicológico con sello colombiano. Más que una recreación de hechos violentos, la serie busca reflexionar sobre la naturaleza del mal y la responsabilidad individual frente a la violencia.