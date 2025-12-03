Calendario Colombia 2026: estos son todos los días festivos del año, puentes y celebraciones

Publicidad
Colombia es uno de los países con mayor número de días festivos en América Latina. Esta característica, lejos de ser una casualidad, responde a una combinación de factores históricos, religiosos y sociales que han moldeado el calendario nacional. La Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, fue clave en este proceso. Esta norma trasladó varios festivos religiosos y cívicos al lunes siguiente a su fecha original, con el objetivo de fomentar el turismo interno, facilitar el descanso laboral y dinamizar la economía durante los fines de semana largos.
Este modelo de “puentes festivos” ha sido ampliamente adoptado y valorado por los colombianos. Permite planear viajes, encuentros familiares y actividades recreativas con mayor facilidad. Además, contribuye a la organización del calendario escolar y laboral, generando una estructura que combina productividad con espacios de descanso. En 2026, esta tendencia se mantiene, con 18 días festivos oficiales, de los cuales 11 caerán en lunes, lo que se traduce en 15 fines de semana largos ideales para disfrutar del país.
Este es el listado completo de los días festivos en Colombia durante el año 2026, con sus fechas exactas y el tipo de celebración que representan:
Gracias al traslado de varios festivos al lunes, el calendario colombiano ofrece múltiples fines de semana largos. Estos “puentes” son aprovechados por millones de personas para descansar, viajar o participar en celebraciones culturales. En 2026, se destacan los siguientes:
Además de los festivos oficiales, el calendario colombiano contempla una semana de receso escolar, conocida popularmente como la “Semana de Uribe”. En 2026, esta semana se llevará a cabo del lunes 5 al viernes 9 de octubre, coincidiendo con el inicio del último trimestre del año académico. Aunque no es festiva para todos los sectores, representa un periodo de descanso para estudiantes y docentes, y también es aprovechada por muchas familias para realizar viajes o actividades recreativas.
