Calendario Colombia 2026: estos son todos los días festivos del año, puentes y celebraciones

Colombia es uno de los países con mayor número de días festivos en América Latina. Esta característica, lejos de ser una casualidad, responde a una combinación de factores históricos, religiosos y sociales que han moldeado el calendario nacional. La Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, fue clave en este proceso. Esta norma trasladó varios festivos religiosos y cívicos al lunes siguiente a su fecha original, con el objetivo de fomentar el turismo interno, facilitar el descanso laboral y dinamizar la economía durante los fines de semana largos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Este modelo de “puentes festivos” ha sido ampliamente adoptado y valorado por los colombianos. Permite planear viajes, encuentros familiares y actividades recreativas con mayor facilidad. Además, contribuye a la organización del calendario escolar y laboral, generando una estructura que combina productividad con espacios de descanso. En 2026, esta tendencia se mantiene, con 18 días festivos oficiales, de los cuales 11 caerán en lunes, lo que se traduce en 15 fines de semana largos ideales para disfrutar del país.



Días festivos en Colombia para el año 2026

Este es el listado completo de los días festivos en Colombia durante el año 2026, con sus fechas exactas y el tipo de celebración que representan:



1 de enero (jueves) – Año Nuevo (civil)

12 de enero (lunes) – Día de los Reyes Magos (religioso, trasladado)

23 de marzo (lunes) – Día de San José (religioso, trasladado)

2 de abril (jueves) – Jueves Santo (religioso)

3 de abril (viernes) – Viernes Santo (religioso)

1 de mayo (viernes) – Día del Trabajo (civil)

18 de mayo (lunes) – Día de la Ascensión (religioso, trasladado)

8 de junio (lunes) – Corpus Christi (religioso, trasladado)

15 de junio (lunes) – Sagrado Corazón de Jesús (religioso, trasladado)

29 de junio (lunes) – San Pedro y San Pablo (religioso, trasladado)

20 de julio (lunes) – Día de la Independencia (patriótico)

7 de agosto (viernes) – Batalla de Boyacá (patriótico)

17 de agosto (lunes) – Asunción de la Virgen (religioso, trasladado)

12 de octubre (lunes) – Día de la Raza (civil, trasladado)

2 de noviembre (lunes) – Todos los Santos (religioso, trasladado)

16 de noviembre (lunes) – Independencia de Cartagena (patriótico, trasladado)

8 de diciembre (martes) – Inmaculada Concepción (religioso)

25 de diciembre (viernes) – Navidad (religioso)

Puentes festivos en Colombia 2026

Gracias al traslado de varios festivos al lunes, el calendario colombiano ofrece múltiples fines de semana largos. Estos “puentes” son aprovechados por millones de personas para descansar, viajar o participar en celebraciones culturales. En 2026, se destacan los siguientes:



Puente de Reyes: del sábado 10 al lunes 12 de enero.

del sábado 10 al lunes 12 de enero. Puente de San José: del sábado 21 al lunes 23 de marzo.

del sábado 21 al lunes 23 de marzo. Puente de Semana Santa: del jueves 2 al domingo 5 de abril.

del jueves 2 al domingo 5 de abril. Puente del Día del Trabajo: del viernes 1 al domingo 3 de mayo.

del viernes 1 al domingo 3 de mayo. Puente de la Ascensión: del sábado 16 al lunes 18 de mayo.

del sábado 16 al lunes 18 de mayo. Puente de Corpus Christi: del sábado 6 al lunes 8 de junio.

del sábado 6 al lunes 8 de junio. Puente del Sagrado Corazón: del sábado 13 al lunes 15 de junio.

del sábado 13 al lunes 15 de junio. Puente de San Pedro y San Pablo: del sábado 27 al lunes 29 de junio.

del sábado 27 al lunes 29 de junio. Puente de la Independencia: del sábado 18 al lunes 20 de julio.

del sábado 18 al lunes 20 de julio. Puente de la Batalla de Boyacá: del viernes 7 al domingo 9 de agosto.

del viernes 7 al domingo 9 de agosto. Puente de la Asunción: del sábado 15 al lunes 17 de agosto.

del sábado 15 al lunes 17 de agosto. Puente del Día de la Raza: del sábado 10 al lunes 12 de octubre.

del sábado 10 al lunes 12 de octubre. Puente de Todos los Santos: del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre.

del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre. Puente de la Independencia de Cartagena: del sábado 14 al lunes 16 de noviembre.

del sábado 14 al lunes 16 de noviembre. Puente de Navidad: del viernes 25 al domingo 27 de diciembre.

Semana de receso escolar

Además de los festivos oficiales, el calendario colombiano contempla una semana de receso escolar, conocida popularmente como la “Semana de Uribe”. En 2026, esta semana se llevará a cabo del lunes 5 al viernes 9 de octubre, coincidiendo con el inicio del último trimestre del año académico. Aunque no es festiva para todos los sectores, representa un periodo de descanso para estudiantes y docentes, y también es aprovechada por muchas familias para realizar viajes o actividades recreativas.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL