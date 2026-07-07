¿Cuándo cae nuevo festivo que habrá en julio de 2026? Pilas a la ley que lo traslada a un lunes

El calendario oficial de festivos en Colombia cambió para 2026 con la incorporación de una nueva jornada de descanso obligatorio. Se trata de la Ley 2578 de 2026 que conmemora el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y que hará que el país ahora tenga dos puentes festivos seguidos en el mes de julio, elevando el número total de descansos a 19 en el año 2026.

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La ley fue sancionada por el Gobierno nacional que declaró como festivo el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Aunque la celebración religiosa se conmemora cada 9 de julio, la fecha de descanso no se disfrutará ese mismo día, sino que será trasladada al lunes siguiente conforme a las reglas de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani. Esto hará que julio tenga una característica poco habitual dentro del calendario colombiano: dos lunes festivos consecutivos.

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"La presente ley tiene por objeto rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá, ubicado en el departamento de Boyacá, por sus significativos aportes al desarrollo de la comunidad Chiquinquireña", se lee en la ley sancionada. Sin embargo, la fecha no necesariamente se disfrutará el mismo día de la conmemoración. El artículo 6 de la ley señala que se aplicarán las disposiciones de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que permite trasladar varios festivos al lunes siguiente para fomentar los fines de semana largos.



¿Cuál es la fecha exacta del nuevo festivo de julio de 2026?

Aunque la conmemoración religiosa corresponde al jueves 9 de julio, la Ley Emiliani establece que varios festivos de origen religioso y algunas fechas civiles deben trasladarse al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día de la semana para generar los conocidos "puentes". "Por la cual se traslada el descanso remunerado de algunos días festivos", se lee en la ley. Por esa razón, el descanso remunerado se aplicará el lunes 13 de julio.



Una semana después llegará otro de los festivos más importantes del país: el lunes 20 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia de Colombia. En consecuencia, los colombianos tendrán dos puentes festivos consecutivos durante julio, una situación que no era posible antes de la creación de esta nueva jornada de descanso. El nuevo día de descanso se suma al calendario que ya incluía las principales celebraciones religiosas, fechas patrias y conmemoraciones nacionales.

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La Ley 2578 de 2026 estableció expresamente que el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá se regirá por las disposiciones de la Ley Emiliani. Esta norma, vigente desde 1983, modificó el sistema de varios festivos nacionales para trasladarlos al lunes siguiente cuando la fecha original cae entre martes y viernes. El propósito de esta medida ha sido concentrar los días de descanso en fines de semana largos, facilitar la movilidad de los ciudadanos y reducir las interrupciones de las actividades laborales durante la semana.



¿Cómo queda el calendario de festivos en Colombia?

Con la entrada en vigor de la Ley 2578 de 2026, el calendario colombiano suma un nuevo día de descanso obligatorio. Esto significa que el país pasará a tener 19 festivos nacionales durante el año, una cifra que lo mantiene entre las naciones latinoamericanas con mayor cantidad de días festivos oficiales. Con la incorporación del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, este será el calendario oficial de festivos que quedará vigente en Colombia:



1 de enero (jueves): Año Nuevo

Año Nuevo 12 de enero (lunes): Reyes Magos

Reyes Magos 23 de marzo (lunes): Día de San José

Día de San José 2 de abril (jueves): Jueves Santo

Jueves Santo 3 de abril (viernes): Viernes Santo

Viernes Santo 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo

Día del Trabajo 18 de mayo (lunes): Ascensión del Señor

Ascensión del Señor 8 de junio (lunes): Corpus Christi

Corpus Christi 15 de junio (lunes): Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús 29 de junio (lunes): San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo 13 de julio (lunes): Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá

Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 20 de julio (lunes): Día de la Independencia

Día de la Independencia 7 de agosto (viernes) : Batalla de Boyacá

: Batalla de Boyacá 17 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 12 de octubre (lunes): Día de la Diversidad Étnica y Cultural

Día de la Diversidad Étnica y Cultural 2 de noviembre (lunes) : Todos los Santos

: Todos los Santos 16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena

Independencia de Cartagena 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes): Navidad

La entrada en vigor de esta nueva disposición amplía las fechas de descanso para trabajadores y estudiantes, al tiempo que modifica la planeación de actividades laborales, académicas y turísticas durante el segundo semestre del año. Con el nuevo festivo de julio, Colombia sumará un total de 19 días festivos en 2026 y contará con un puente adicional dentro de su calendario oficial.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co