El milagro de la Virgen de Chiquinquirá en 1586 que inspiró el nuevo festivo aprobado en Colombia

Colombia contará oficialmente con un nuevo día festivo nacional a partir de 2026, gracias a una nueva medida que quedó establecida en la Ley 2578 de 2026, sancionada por el Gobierno nacional el pasado 1 de junio. La norma fue aprobada como parte de los homenajes al municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, reconocido como uno de los principales destinos de turismo religioso del país y sede del Santuario de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, considerada patrona de Colombia por la Iglesia católica.

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Entre sus disposiciones, la ley declara el 9 de julio de cada año como el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y le otorga la condición de festivo nacional de obligatorio cumplimiento para trabajadores del sector público y privado. "La presente ley tiene por objeto rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá, ubicado en el departamento de Boyacá, por sus significativos aportes al desarrollo de la comunidad Chiquinquireña", se lee en la ley sancionada.

Sin embargo, la fecha no necesariamente se disfrutará el mismo día de la conmemoración. El artículo 6 de la ley señala que se aplicarán las disposiciones de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que permite trasladar varios festivos al lunes siguiente para fomentar los fines de semana largos. Por esta razón, en 2026 el descanso remunerado correspondiente se celebrará el lunes 13 de julio.



¿Qué contempla la Ley 2578 de 2026?

Además de la creación del nuevo festivo, la legislación busca vincular a la Nación en diferentes actividades conmemorativas relacionadas con la historia de Chiquinquirá. El documento destaca tres acontecimientos: los 440 años del "milagro de la renovación" de la Virgen de Chiquinquirá, ocurrido el 26 de diciembre de 1586; los 216 años de la ciudad como Villa Republicana; y los 40 años de la visita realizada por el papa Juan Pablo II al municipio en 1986.



La ley también autoriza al Gobierno nacional para gestionar recursos destinados a proyectos considerados estratégicos para la región, sujetos a disponibilidad presupuestal y a los marcos fiscales vigentes. Entre las iniciativas mencionadas aparecen el plan maestro de acueducto y alcantarillado urbano de Chiquinquirá, la Transversal de Boyacá y la construcción de la doble calzada entre Zipaquirá y Barbosa.



Asimismo, la norma contempla recursos para la preservación de monumentos y bienes de interés cultural del municipio, así como la producción de contenidos audiovisuales que difundan su historia y relevancia cultural a través del sistema público de medios, "con el ánimo de difundir la historia e importancia del municipio de Chiquinquirá en donde se incluyan las acciones tomadas con ocasión de la presente ley, el cual será difundido por la televisión pública nacional".



¿Cuántos festivos tendrá Colombia en 2026?

Con la entrada en vigor de la Ley 2578 de 2026, el calendario colombiano suma un nuevo día de descanso obligatorio. Esto significa que el país pasará a tener 19 festivos nacionales durante el año, una cifra que lo mantiene entre las naciones latinoamericanas con mayor cantidad de días festivos oficiales. Con la incorporación del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, este será el calendario oficial de festivos que quedará vigente en Colombia:



1 de enero (jueves): Año Nuevo

Año Nuevo 12 de enero (lunes): Reyes Magos

Reyes Magos 23 de marzo (lunes): Día de San José

Día de San José 2 de abril (jueves): Jueves Santo

Jueves Santo 3 de abril (viernes): Viernes Santo

Viernes Santo 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo

Día del Trabajo 18 de mayo (lunes): Ascensión del Señor

Ascensión del Señor 8 de junio (lunes): Corpus Christi

Corpus Christi 15 de junio (lunes): Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús 29 de junio (lunes): San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo 13 de julio (lunes): Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá

Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 20 de julio (lunes): Día de la Independencia

Día de la Independencia 7 de agosto (viernes) : Batalla de Boyacá

: Batalla de Boyacá 17 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 12 de octubre (lunes): Día de la Diversidad Étnica y Cultural

Día de la Diversidad Étnica y Cultural 2 de noviembre (lunes) : Todos los Santos

: Todos los Santos 16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena

Independencia de Cartagena 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes): Navidad

La entrada en vigor de esta nueva disposición amplía las fechas de descanso para trabajadores y estudiantes, al tiempo que modifica la planeación de actividades laborales, académicas y turísticas durante el segundo semestre del año. Con el nuevo festivo de julio, Colombia sumará un total de 19 días festivos en 2026 y contará con un puente adicional dentro de su calendario oficial.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co